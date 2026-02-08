Actrița care a renunțat la Hollywood pentru a fi manichiuristă surprinde din nou! A slăbit 12 kg și are sprâncene albastre

După o perioadă lungă și dificilă, marcată de controverse și lupte personale, Amanda Bynes pare că își recapătă echilibrul. Fosta vedetă Nickelodeon a slăbit vizibil și vorbește deschis despre schimbările din viața ei. Mai mult, aceasta a anunțat și un nou început în muzică. Fosta vedetă pare că vrea să își pună viața în ordine, iar recent și-a surprins fanii cu noul său look.

Fosta vedetă Nickelodeon a cunoscut succesul rapid și de la o vârstă fragedă, devenind un adevărat fenomen TV pentru adolescenți. Ulterior, aceasta și-a îndreptat pașii către o carieră matură, în film, și a avut succes și aici. Însă, pe măsură ce reflectoarele deveneau tot mai puternice, parcursul ei devenea tot mai dificil.

Astfel, în anul 2010, după numeroase controverse, abuzuri de substanțe și probleme personale, Amanda Bynes a decis să se retragă din lumina reflectoarelor.

Amanda Bynes a slăbit 13 kilograme

După ce și-a încheiat cariera la Hollywood, Amanda Bynes a stat departe de atenția publică și a încercat să își reconstruiască viața. A trecut prin momente dificile, însă acum pare că este gata de o revenire în forță. De ceva timp, vedeta a început un proces de transformare, iar recent și-a surprins fanii.

Anul trecut, Amanda Bynes își anunța susținătorii că a început un proces de slăbire, iar asemenea multor vedete a apelat la Ozempic. Ei bine, acum se văd și rezultatele. Vedeta a slăbit vizibil și s-a declarat „foarte entuziasmată”. Aceasta a mărturisit că a slăbit aproximativ 13 kilograme, dar nu intenționează să se oprească aici.

Pe lângă kilogramele în plus pe care le-a pierdut, Amanda Bynes și-a surprins fanii și cu noul său look. La finalul lunii ianuarie a postat în mediul online un clip în care își anunța revenirea în muzică. Însă, fanii nu au putut trece cu vederea look-ul inedit al acesteia. Vedeta și-a vopsit sprâncenele albastre.

Pe lângă schimbarea de look, Amanda Bynes a venit și cu un anunț important. Aceasta a sugerat că se întoarce în studio și își continuă parcursul muzical.

„Salut, tuturor. Am vrut să fac o postare rapidă ca să vă anunț că mâine mă întorc în studio să lucrez la piesa mea, «Girlfriend». Sunt foarte entuziasmată să văd cum va ieși și abia aștept să o auziți și voi”, a spus Amanda Bynes, în mediul online.

Foto: Instagram, X