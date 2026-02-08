Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată: „Se va descoperi cine le manipulează”

Mama Adrianei Viliginschi sare în apărarea fiicei sale. Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner a devenit complice într-un caz de crimă. Psiholog de meserie, Adriana este acuzată că a învățat-o pe prietena ei, Amiana Păștina, cum să își omoare mama, pentru a intra întra în posesia unei averi cu mai multe proprietăți și conturi în bancă.

Mama Adrianei, care nu ar fi străină de acest caz, susține că fiica sa e nevinovată. Femeia spune că anchetatorii au venit acasă, dar nu au luat probe. Ba mai mult, bate monedă pe starea fiicei sale, care nu ar fi deloc una bună. Dovezile vor arăta, însă, cum au stat, de fapt, lucrurile.

„S-au uitat prin casă, n-au luat probe. Ce putea să ia? Nu înțeleg de ce se leagă așa, ca musca de lanț, de ea și de mine acum”, a declarat mama Adrianei, citată de Adevărul.

Ce piste au anchetatorii în cazul Adrianei Viliginschi

Aceasta ține să precize că Adriana nu e în cea mai bună stare, după ce iubitul ei a fost omorât cu sânge rece în casa pe care o împărțeau. Atunci a fost considerată victimă, acum cazul ar putea cunoaște o răsturnare de situație. Anchetatorii încearcă să afle dacă între cele două atrocități există o legătură.

„Vedeți-vă de treabă. Ea e sub tratament. După crima care a fost la ea în casă, abia se ține în picioare. Acuzațiile sunt efectiv absurde”, a spus mama Adrianei Viliginschi.

Ce reacție a avut mama Adrianei Viliginschi

Mama Adrianei are convingerea că adevărul va ieși la iveală. Ea nu exclude ca anumite persoane să fie implicate în acest scenariu. Cu toate astea, Adriana Viliginschi a recunoscut în fața instanței că și-a ajutat prietena să înfăptuiască atrocitatea de care e acuzată. Concret, Adriana Viliginschi este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul crimei din Sibiu în care Codruța Notar a fost ucisă de propria fiică.

„Un interes trebuie să fie. Se va descoperi cine le manipulează și de ce”, a mai spus femeia.

Adriana a fost arestată pentru 30 de zile, iar cea care i-a dat viață nu a putut purta o discuție cu ea. Cu toate astea, nu știe ce ar fi putut să îi spună. Femeia de 40 de ani este acuzată de complicitate la omor calificat și riscă ani grei de închisoare.

„Ce poate să spună? Cine o cunoaște știe că nu e capabilă de așa ceva”, a insistat mama Adrianei.

