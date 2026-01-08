Acasă » Știri » Ultima oră! Ce a decis instanța în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere

De: Alina Drăgan 08/01/2026 | 18:39
Ce a decis instanța în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere /Foto: Social media

Codruța Notar, o femeie în vârstă de 59 de ani din Sibiu, a fost ucisă cu sânge rece chiar de propria fiică, ajutată de o asistentă medicală din Cisnădie. Astăzi, 8 ianuarie, femeia acuzat că și-a omorât mama pentru a intra în posesia averii a fost dusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Ce a decis instanța în cazul său?

Potrivit anchetatorilor, în iunie 2024 fiica victimei i-ar fi strecurat acesteia substanțe sedative în ceai. După ce femeia a adormit, asistenta medicală implicată i-ar mai fi injectat o cantitate de sedativ suficientă pentru a-i provoca decesul. Pentru a se asigura că victima nu supraviețuiește, cele două ar fi asfixiat-o și cu o pernă. Fapta a fost atent mascată pentru a părea un deces survenit din cauze naturale.

Fiica victimei a fost pusă sub monitorizare, iar anchetatorii au strâns indicii care arată că fapta oribilă a fost comisă din dorința de a intra rapid în posesia averii mamei, estimată la peste un milion de euro, constând în mai multe imobile din județul Sibiu. Femeia a fost arestată preventiv, dar a contestat măsura.

Astfel, aceasta a fost adusă joi, 8 ianuarie 2026, la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța a decis dacă menține sau revocă arestul preventiv. În sala de judecată, femeia a fost escortată de oamenii legii.

Aceasta a părut că are o atitudine relaxată și s-a prezentat cu un zâmbet larg în fața magistraților. Însă, la final zâmbetul acesteia a dispărut, căci instanța a decis să mențină măsura arestului preventiv.

Curtea de Apel Alba Iulia a decis joi, 8 ianuarie 2026, să mențină arestul preventiv în cazul inculpatei Păștină Amiana. Potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor, judecătorii au respins ca nefondată contestația formulată împotriva încheierii penale nr. 126/CC/2025 din 28 decembrie 2025, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Sibiu.

De asemenea, instanța a obligat-o pe contestatoare la plata a 400 de lei cheltuieli judiciare către stat. Decizia este definitivă și a fost pronunțată în camera de consiliu. De menționat este și faptul că asistenta medicală acuzată în același dosar nu a depus contestație.

Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama

Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ucis mama pentru avere ochise deja o altă moștenire

