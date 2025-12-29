De ce fiica regretatei Codruța Notar din Sibiu a fost reținută abia la 1 an și 6 luni de când și-a ucis mama. Cine a alertat polițiștii

Codruța Notar, o femeie în vârstă de 59 de ani din Sibiu, a fost ucisă cu sânge rece chiar de propria fiică, ajutată de o asistentă medicală din Cisnădie. Noi detalii ies la iveală în cazul ce a cutremurat pe toată lumea. De ce fiica a fost reținută abia la 1 an și 6 luni de când și-a ucis mama? Cine a alertat polițiștii?

Potrivit anchetatorilor, în iunie 2024 fiica victimei i-ar fi strecurat acesteia substanțe sedative în ceai. După ce femeia a adormit, asistenta medicală implicată i-ar mai fi injectat o cantitate de sedativ suficientă pentru a-i provoca decesul. Pentru a se asigura că victima nu supraviețuiește, cele două ar fi asfixiat-o și cu o pernă. Fapta a fost atent mascată pentru a părea un deces survenit din cauze naturale.

Arestată abia la 1 an și 6 luni după ce și-a ucis mama

Primele semne de întrebare în acest caz au apărut la scurt timp după moartea femeii, când a fost efectuată autopsia. Analizele toxicologice au indicat prezența unor substanțe suspecte în organism, incompatibile cu un deces natural. Aceste rezultate au determinat aprofundarea verificărilor, iar cazul a intrat în atenția anchetatorilor.

Ancheta a fost însă declanșată oficial după ce un apropiat al femeii ucise a sesizat autoritățile. Persoana respectivă le-ar fi spus polițiștilor că există neconcordanțe între declarațiile fiicei și situația de fapt, menționând și existența unor neînțelegeri mai vechi între mamă și fiică.

Ulterior, fiica victimei a fost pusă sub monitorizare, iar anchetatorii au strâns indicii care arată că fapta oribilă a fost comisă din dorința de a intra rapid în posesia averii mamei, estimată la peste un milion de euro, constând în mai multe imobile din județul Sibiu.

După moartea mamei, femeia de 38 de ani ar fi intrat rapid în posesia bunurilor moștenite. Surse judiciare afirmă că aceasta ar fi vândut două case și două apartamente, iar în vara anului 2025 s-ar fi mutat în Dubai, unde intenționa să înceapă o nouă viață.

Aceasta a fost adusă la audieri la un an și jumătate de la săvârșirea crimei, când s-a întors din Dubai în Sibiu pentru a finaliza procedurile de vânzare a casei mamei sale, ultima dintre proprietățile rămase moștenire – în valoare de 600.000 de euro. În perioada în care autoritățile au strâns probe, femeia se afla în Dubai. De menționat este și faptul că România nu are tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite.

În prezent, atât fiica în vârstă de 38 de ani cât și asistenta medicală de 46 de ani au recunoscut parțial faptele și au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzate de omor calificat.

