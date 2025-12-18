Acasă » Exclusiv » Nepoata care trebuia să fie cu Ioan Crișan în mașină își „atacă” mamă fără milă! Asasinatul cu bombă din Arad s-a transformat într-un război de familie

Nepoata care trebuia să fie cu Ioan Crișan în mașină își „atacă" mamă fără milă! Asasinatul cu bombă din Arad s-a transformat într-un război de familie

18/12/2025
Nepoata care trebuia să fie cu Ioan Crișan în mașină își „atacă” mamă fără milă! Asasinatul cu bombă din Arad s-a transformat într-un război de familie
Dosarul asasinatului cu bombă din Arad nu mai este doar o confruntare penală, ci s-a transformat într-un război de familie! Fiica Laurei Dronca (fostă Bîlcea), femeia acuzată că ar fi plătit ucigași pentru a-și elimina propriul tată, a obținut în instanță sechestrul asigurător pe bunurile mamei sale și solicită 500.000 de euro daune morale! Se pare că nepoata milionarului ucis trebuia să fie cu el în mașină, în dimineața tragediei, însă norocul ei a fost că a anulat plecarea în ultimul moment!

Dosarul asasinatului cu bombă care a șocat România, în 2012, capătă o turnură explozivă și în plan familial. Nepoata bărbatului ucis în parcarea unui supermarket din Arad – fiica Laurei Dronca (fostă Bîlcea), femeia acuzată că ar fi comandat crima propriului tată – a cerut în instanță 500.000 de euro daune morale, îndreptându-se chiar împotriva mamei sale.

Potrivit documentelor oficiale aflate pe rolul Curții de Apel Timișoara, tânăra s-a constituit parte civilă în proces și a solicitat instituirea sechestrului asigurător pe bunurile Laurei Bîlcea, invocând prejudiciul moral uriaș suferit prin moartea bunicului său.

Laura Crișan, dusă la Parchet. Sursa foto: Inquam/Octav Ganea

Conform rechizitoriului, Laura Bîlcea este acuzată că, din interes material, ar fi angajat doi bărbați cărora le-ar fi plătit sume de bani pentru a-i plasa o bombă artizanală în mașină tatălui ei. Dispozitivul a fost detonat de la distanță, iar victima a murit pe loc, în urma exploziei și a incendiului care a urmat.

În acest context, relația dintre mamă și fiică este descrisă ca fiind ruptă, iar gestul nepoatei victimei vine ca o lovitură dublă: nu doar că se delimitează public de mama sa, dar îi cere acesteia o sumă uriașă cu titlu de despăgubiri morale.

Răzgândiri, tăceri și o revenire spectaculoasă

Inițial, în martie 2025, fiica Laurei Bîlcea s-a constituit parte civilă, apoi și-a retras cererea, fără explicații publice. Câteva luni mai târziu însă, în plin proces, a revenit și a cerut 500.000 de euro, argumentând că moartea bunicului său reprezintă un prejudiciu ireparabil!

Magistrații Curții de Apel Timișoara au considerat cererea justificată și au dispus recent sechestrarea unor bunuri importante ale Laurei Bîlcea, astfel:

  •    76 de părți sociale deținute de Laura Bîlcea la SC Crimatex SRL (compania fondată de Ioan Crișan), unde este asociat unic și administrator;
  • cote de 1/2 din mai multe imobile:
  •  un apartament de peste 90 mp,
  •  o casă cu teren intravilan,
  •  un teren de aproximativ 100.000 mp, situat în județul Arad.

Soția victimei tace, nepoata se răzbună!

Un detaliu care amplifică dramatismul cazului: soția lui Ioan Crișan a refuzat să se constituie parte civilă și a ales să fie doar martor. În schimb, nepoata – fiica femeii acuzate că ar fi comandat asasinatul – este singura rudă apropiată care cere oficial despăgubiri și măsuri ferme împotriva inculpatei.

Potrivit rechizitoriului, Laura Bîlcea (aflată în arest) este acuzată că ar fi orchestrat asasinatul propriului tată, plătind două persoane pentru a-i amplasa un dispozitiv exploziv în autoturism. Explozia a avut loc într-o parcare din Arad, iar tatăl ei, milionar, a murit pe loc.

Citește și: Filmul morții lui Ioan Crișan. Cum a decurs planificarea și execuția atentatului + cine a trădat-o pe Laura

CE A FĂCUT LAURA CRIȘAN CU 2 ZILE ÎNAINTE CA TATĂL EI, IOAN, SĂ MOARĂ. AȘA S-A ASIGURAT CĂ PLANUL VA FI DUS LA BUN SFÂRȘIT)

