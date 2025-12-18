Deși populația din Dubai este predominant musulmană, autoritățile din emirat nu au ratat ocazia de a folosi această sărbătoare pentru a-și promova destinațiile turistice.

În acest sens, în ultimii ani, Dubaiul s-a promovat ca destinație pentru acei turiști care vor să petreacă sărbătorile de iarnă la temperaturi mai ridicate și să evite, astfel, frigul din Europa sau America de Nord.

De aceea Time Out Dubai prezintă o listă cu cele mai frumoase evenimente dedicate Crăciunului organizate în emirat.

Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Dubai

Târgul Al Seef

Al Seef aduce o atmosferă festivă cu adevărat caldă în decembrie, cu ghirlande luminoase, felinare și mici tarabe răspândite de-a lungul malului apei.

Puteți răsfoi piese lucrate manual, puteți lua câteva gustări sezoniere și vă puteți bucura de atmosfera relaxantă de lângă apă. Este simplu, confortabil și un contrast plăcut cu piețele mai mari și mai zgomotoase din oraș.

Târgul de Crăciun de la Dubai Festival City Mall

Festival Bay este în plină sărbătoare, cu o piață de Crăciun întinsă de-a lungul malului apei, cu colibe din lemn care vând cadouri, ornamente și delicii artizanale. Vor fi o mulțime de tarabe prin care să vă plimbați, servind de toate, de la ciocolată caldă și produse de patiserie condimentate până la mâncare stradală sărată. Întreaga zonă este plină de luminițe festive și decorațiuni supradimensionate, dându-i acea atmosferă confortabilă de sat de iarnă, chiar dacă vă aflați chiar lângă apă.

Așteptați-vă la animatori ambulanți, locuri tematice pentru fotografii, activități pentru familii și spectacole de fântână arteziană de seară pe tot parcursul lunii.

Christmas Wonderland la Centara Mirage Beach Resort

Centara Mirage se transformă într-un sat de Crăciun complet pentru acest sezon, devenind unul dintre cele mai potrivite locuri festive din oraș pentru familii.

Copiii vor adora casa gigantică din turtă dulce și zonele de joacă cu zăpadă, în timp ce adulții pot admira obiecte artizanale, decorațiuni de Crăciun și cadouri lucrate manual la tarabele festive ale stațiunii. Așteptați-vă la colinde, întâlniri cu personaje festive, muzică live și o mulțime de delicii de sezon.

Madinat Jumeirah Christmas Market

Târgul de Crăciun Madinat Jumeirah a început vineri, 5 decembrie, și este programat să funcționeze până la sfârșitul anului.

Intrarea este gratuită, fiind locul ideal atunci când doriți o ceașcă de vin fiert, o plimbare magică cu abra, o mulțime de plăcinte cu carne tocată și melodii de Crăciun.

Un brad de Crăciun impresionant de 11 metri este piesa centrală a întregului eveniment.

Winter City Dubai

Una dintre piețele de Crăciun emblematice din Dubai, evenimentul transformă Al Wasl Plaza într-un adevărat spectacol festiv,

În fiecare seară, un invitat norocos va avea onoarea de a aprinde bradul de Crăciun din Orașul Iernii, așa că nu uitați să luați cu voi un aparat foto pentru acel moment demn de fotografiat.

