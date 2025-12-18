Acasă » Știri » Știri externe » TOP 5 cele mai frumoase târguri de Crăciun din Dubai

TOP 5 cele mai frumoase târguri de Crăciun din Dubai

De: Daniel Matei 19/12/2025 | 00:50
TOP 5 cele mai frumoase târguri de Crăciun din Dubai
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Deși populația din Dubai este predominant musulmană, autoritățile din emirat nu au ratat ocazia de a folosi această sărbătoare pentru a-și promova destinațiile turistice.

În acest sens, în ultimii ani, Dubaiul s-a promovat ca destinație pentru acei turiști care vor să petreacă sărbătorile de iarnă la temperaturi mai ridicate și să evite, astfel, frigul din Europa sau America de Nord.

De aceea Time Out Dubai prezintă o listă cu cele mai frumoase evenimente dedicate Crăciunului organizate în emirat.

Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Dubai

Târgul Al Seef

Al Seef aduce o atmosferă festivă cu adevărat caldă în decembrie, cu ghirlande luminoase, felinare și mici tarabe răspândite de-a lungul malului apei.

Puteți răsfoi piese lucrate manual, puteți lua câteva gustări sezoniere și vă puteți bucura de atmosfera relaxantă de lângă apă. Este simplu, confortabil și un contrast plăcut cu piețele mai mari și mai zgomotoase din oraș.

Sursa foto: Profimedia

Târgul de Crăciun de la Dubai Festival City Mall

Festival Bay este în plină sărbătoare, cu o piață de Crăciun întinsă de-a lungul malului apei, cu colibe din lemn care vând cadouri, ornamente și delicii artizanale. Vor fi o mulțime de tarabe prin care să vă plimbați, servind de toate, de la ciocolată caldă și produse de patiserie condimentate până la mâncare stradală sărată. Întreaga zonă este plină de luminițe festive și decorațiuni supradimensionate, dându-i acea atmosferă confortabilă de sat de iarnă, chiar dacă vă aflați chiar lângă apă.

Așteptați-vă la animatori ambulanți, locuri tematice pentru fotografii, activități pentru familii și spectacole de fântână arteziană de seară pe tot parcursul lunii.

Sursa foto: Profimedia

Christmas Wonderland la Centara Mirage Beach Resort

Centara Mirage se transformă într-un sat de Crăciun complet pentru acest sezon, devenind unul dintre cele mai potrivite locuri festive din oraș pentru familii.

Copiii vor adora casa gigantică din turtă dulce și zonele de joacă cu zăpadă, în timp ce adulții pot admira obiecte artizanale, decorațiuni de Crăciun și cadouri lucrate manual la tarabele festive ale stațiunii. Așteptați-vă la colinde, întâlniri cu personaje festive, muzică live și o mulțime de delicii de sezon.

Sursa foto: Profimedia

Madinat Jumeirah Christmas Market

Târgul de Crăciun Madinat Jumeirah a început vineri, 5 decembrie, și este programat să funcționeze până la sfârșitul anului.

Intrarea este gratuită, fiind locul ideal atunci când doriți o ceașcă de vin fiert, o plimbare magică cu abra, o mulțime de plăcinte cu carne tocată și melodii de Crăciun.

Un brad de Crăciun impresionant de 11 metri este piesa centrală a întregului eveniment.

Sursa foto: Profimedia

Winter City Dubai

Una dintre piețele de Crăciun emblematice din Dubai, evenimentul transformă Al Wasl Plaza într-un adevărat spectacol festiv,

În fiecare seară, un invitat norocos va avea onoarea de a aprinde bradul de Crăciun din Orașul Iernii, așa că nu uitați să luați cu voi un aparat foto pentru acel moment demn de fotografiat.

Sursa foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI:

Top 10 destinații pentru un Crăciun de vis în Europa. Singura zonă din România care a reușit să se încadreze și ea pe listă

Ce mare dorință are Orlando Bloom după despărțirea de Katy Perry. Cum încearcă să treacă peste durerea provocată de brunetă?!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată acum actorii din „Singur acasă”, la 35 de ani de la lansarea filmului-fenomen
Showbiz internațional
Cum arată acum actorii din „Singur acasă”, la 35 de ani de la lansarea filmului-fenomen
Leonardo DiCaprio nu aspiră la scaunul de regizor. Care este motivul: ”Nu aș putea face niciodată!”
Showbiz internațional
Leonardo DiCaprio nu aspiră la scaunul de regizor. Care este motivul: ”Nu aș putea face niciodată!”
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează părul facial
Adevarul
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează...
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Click.ro
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie....
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cazul adolescentului din Craiova care îl amenința pe Klaus Iohannis: de la mesaje online la anchetă ...
Cazul adolescentului din Craiova care îl amenința pe Klaus Iohannis: de la mesaje online la anchetă penală
Horoscop 19 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu familia înainte de Sărbători
Horoscop 19 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu familia înainte de Sărbători
Mediafax, preluat de presa internațională cu informația momentului despre condamnarea lui Wiz Khalifa ...
Mediafax, preluat de presa internațională cu informația momentului despre condamnarea lui Wiz Khalifa în România
Nepoata care trebuia să fie cu Ioan Crișan în mașină își „atacă” mamă fără milă! Asasinatul ...
Nepoata care trebuia să fie cu Ioan Crișan în mașină își „atacă” mamă fără milă! Asasinatul cu bombă din Arad s-a transformat într-un război de familie
Din cabina de probă au ajuns în arest! Ireal cum au încercat 2 femei să fure haine dintr-un magazin
Din cabina de probă au ajuns în arest! Ireal cum au încercat 2 femei să fure haine dintr-un magazin
Filmul care zguduie Oscarurile ajunge la tine acasă! DiCaprio, în cea mai explozivă luptă a carierei ...
Filmul care zguduie Oscarurile ajunge la tine acasă! DiCaprio, în cea mai explozivă luptă a carierei sale
Vezi toate știrile
×