„Singur acasă” este un film care, la 35 de ani de la lansare, încă este unul dintre cele mai urmărite programe de Crăciun din România.

Dar v-ați întrebat vreodată ce s-a întâmplat cu actorii din celebrul film care încă ne mai aduce zâmbetul pe buze cu ocazia sărbătorilor de iarnă?

„Singur acasă” nu doar l-a catapultat pe Macaulay Culkin peste noapte la statutul de copil-vedetă, odată cu premiera sa din 16 noiembrie 1990, ci a creat și o generație întreagă de fani ai filmului. Scris de John Hughes și regizat de Chris Columbus, filmul a devenit un clasic de Crăciun pe care familiile din întreaga lume îl consideră numai bun de vizionat anual. De asemenea, i-a adus lui Macaulay o nominalizare la Globul de Aur în 1991 pentru cel mai bun actor.

Ce fac actorii din „Singur acasă” acum?

„Singur acasă” a dat naștere unei francize de șase filme, primele trei filme, singurele lansate în cinematografe, încasând peste 866 de milioane de dolari, combinate. De la lansarea filmului original, actorii s-au reunit pentru a sărbători aniversări importante. Macaulay și-a reluat rolul și în diferite campanii, inclusiv în reclama de sărbători „Acasă, dar nu singur” din noiembrie 2025, pentru a onora cea de-a 35-a aniversare a lansării filmului.

Ce au făcut, însă, actorii din film de atunci și până acum? Să îi luăm pe rând.

Macaulay Culkin – Kevin McCallister

Macaulay, pe atunci în vârstă de 10 ani, a preluat rolul principal al lui Kevin, cel mai mic dintre cei cinci copii ai familiei McCallister. Visul lui Kevin de a fi singur acasă se transformă rapid într-un coșmar amuzant și o luptă a minții atunci când doi hoți neîndemânatici încearcă să-i intre în casă. După rolul său din filmul My Girl din 1991, Macaulay a continuat să joace în 1992 în Home Alone 2: Lost in New York. De asemenea, a fost lider în distribuția filmelor Richie Rich (1994), The Pagemaster (1994), Party Monster (2003) și Saved! (2004).

În 2021, a apărut în sezonul 10 din American Horror Story și a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în decembrie 2023. Actorul urmează să joace în filmul Disney Zootopia 2 din 2025 și în sezonul 2 al serialului Prime Video Fallout.

Macaulay s-a căsătorit cu actrița Rachel Miner în 1998. Cu toate acestea, cei doi s-au despărțit în 2000 și au divorțat în 2002. Apoi s-a retras din lumina reflectoarelor și a început o relație discretă cu actrița Mila Kunis, cu care a avut o relație din 2002 până în 2011. Și-a regăsit dragostea în 2017 cu Brenda Song. Cei doi au doi copii: Dakota (2021) și Carson (2022) și s-au logodit în 2022.

Joe Pesci – Harry

El și-a reluat rolul în Singur Acasă 2: Pierdut în New York.

„A fost o schimbare plăcută de ritm să fac acel tip particular de comedie ”, a declarat Pesci pentru PEOPLE în noiembrie 2022, în onoarea celei de-a 30-a aniversări a continuării, adăugând: „Dar filmele Singur Acasă erau un tip de comedie mai fizică, prin urmare, puțin mai solicitantă.”

Actorul a fost mult timp un element de bază în filmele lui Martin Scorsese, apărând alături de Robert De Niro în Raging Bull (1980), Goodfellas (1990), Casino (1995) și The Irishman (2019), precum și în serialul Peacock Bupkis alături de Pete Davidson și Edie Falco. A jucat, de asemenea, în Once Upon a Time in America (1984), JFK (1991), My Cousin Vinny (1992) și în mai multe filme din franciza Lethal Weapon.

Daniel Stern – Marv

După ce a reluat rolul lui Marv în continuarea din 1992, Stern și-a continuat munca de voce ca narator în serialul „The Wonder Years” pe parcursul a șase sezoane, din 1988 până în 1993. Și-a făcut debutul regizoral cu „Rookie of the Year” din 1993 și și-a împrumutat vocea serialului animat „Dilbert”.

Stern a lucrat constant atât pe ecranele mari, cât și pe cele mici, apărând în serialul „Shrill” de pe Hulu, regizat de Aidy Bryant, și în drama SF „For All Mankind” de pe Apple TV+, aclamată de critici.

Stern și-a publicat memoriile, „Home and Alone”, în mai 2024, declarând la acea vreme pentru PEOPLE că faptul că a făcut parte din film „mi-a schimbat cu adevărat lumea în viață”.

Catherine O’Hara – Kate McCallister

Actriță deja consacrată înainte de „Singur acasă”, Catherine O’Hara a continuat să fascineze publicul cu roluri memorabile, de la filmele lui Christopher Guest la animații precum „The Nightmare Before Christmas”, „Elemental” sau „The Wild Robot”.

Prietenia ei cu Macaulay Culkin a rămas puternică. Mama lui în film, actrița născută în 1954 a fost alături de Macaulay la ceremonia stelei lui de pe Walk of Fame.

Din 2015 până în 2020 a cucerit un nou val de fani cu Moira Rose din „Schitt’s Creek”, rol pentru care a câștigat un Emmy.

John Heard – Peter McCallister

Interpret al tatălui grijuliu, dar ușor aerian, John Heard era deja un actor respectat în industrie. A apărut în filme importante precum „Beaches”, „Big”, „The Pelican Brief” sau seriale ca „The Sopranos”, pentru care a primit o nominalizare la Emmy.

Heard a murit în 2017, la 71 de ani. Avea trei copii: John Matthew, Annika și Max (decedat în 2016).

