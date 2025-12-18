Acasă » Exclusiv » Andra Gogan a băgat ”divorțul” în familia fostului iubit? Sărutul de 160.000 a fost doar începutul

Andra Gogan a băgat ”divorțul” în familia fostului iubit? Sărutul de 160.000 a fost doar începutul

De: Veronica Mavrodin 18/12/2025 | 23:20
Iulian Lemnaru a ajuns în fața instanței cerând oprirea difuzării filmului în care apare alături de fosta sa iubită, Andra Gogan, motivând că producția îi afectează imaginea, prezentul și viața de familie. La scurt timp după ce a invocat aceste temeri în proces, influencerul s-a despărțit de mama copilului său. CANCAN.RO vine cu detalii despre un caz care pare desprins dintr-un scenariu de film.

La doar câteva luni după ce a devenit tată, Iulian Lemnaru a deschis un proces împotriva Andrei Gogan și a fratelui acesteia, producătorul general al filmului „Sirenele”, cerând prin ordonanță președințială oprirea difuzării peliculei. În fața judecătorilor, Lemnaru a susținut că apariția filmului îl „trage în trecut” și îi afectează imaginea publică, mai ales în contextul în care, spunea el, și-a schimbat complet viața și a devenit tată. Filmul „Sirenele”, realizat de Andra Gogan, a ajuns în cinematografe și a generat încasări de aproximativ 800.000 de lei. Abia după acest succes, Lemnaru a susținut că nu mai dorește să apară în producție, invocând atât motive financiare, cât și personale.

În instanță, acesta a declarat că implicarea sa în proiect ar fi fost mult mai amplă decât un rol secundar: contribuții la scenariu, căutarea locațiilor, casting, barter prin promovare online și implicare în post-producție. De cealaltă parte, Andra Gogan a transmis prin avocați că fostul iubit ar fi încercat, de fapt, să obțină bani suplimentari, calificând demersul drept o „linie șantajistă”.

„Am o familie, am un copil”

În fața instanței, Lemnaru a explicat de ce nu mai dorește să fie asociat cu producția:

„Pentru că e imaginea mea în joc. Eu m-am schimbat foarte mult de acum 4 ani de la filmări. În momentul de faţă, am o familie, am un copil. Mi-am schimbat cu totul imaginea pe online. Un astfel de film, când apare, mă trage în trecut. Mai ales că sunt anumite scene, mult spus amoroase, există un sărut cu doamna Andra Gogan”, se arată în declarațiile lui Lemnaru de la dosar.

Judecătorii nu au fost convinși de argumentele reclamantului și au respins cererea de oprire a filmului, permițând difuzarea acestuia fără restricții.

Ulterior s-a despărțit de mama copilului…

Dacă în vară susținea că „sărutul” din film cu Andra Gogan i-ar afecta imaginea și viața actuală, având familie și copil, se pare că temerile lui Lemnaru s-au cam adeverit. Coincidență sau nu, acesta s-a despărțit de mama copilului său, motivele oficiale rămânând însă necunoscute. Cea care a confirmat separarea este Ana Mușat, mama micuțului Levi. În luna septembrie, ea a răspuns, pe TikTok, la o sesiune de tip Q&A. Întrebată dacă are în plan să se căsătorească și să își mărească familia, aceasta a oferit un răspuns tranșant:

„Da și da, dar nu împreună. Hai că vă zic, am spus că aștept până în octombrie, pentru că atunci urmează marea mutare. Eu și Iulian nu mai suntem un cuplu. Ca să vă spun pe scurt, Levi o să fie bine. Vom face co-parenting: va sta un anumit număr de zile la el, un anumit număr de zile la mine. Vom păstra legătura strict pentru Levi și din bun-simț, pentru că îl avem pe Levi, dar între noi doi, din păcate, nu va mai exista vreodată ceva”, a mărturisit Ana Mușat într-un video.

La două luni de la despărțire, cei doi au apărut din nou împreună, la aniversarea de un an a fiului lor, semn că reușesc să păstreze relații bune, de dragul celui mic. Deși niciunul dintre ei nu a oferit detalii despre motivele separării, pe Instagram, Iulian încă păstrează poze și clipuri video cu Ana, în timp ce aceasta a șters imaginile cu ipostaze romantice, păstrând însă imaginile care îi surprind pe cei doi alături de fiul lor.

Ana Mușat și Iulian Lemnaru, pe vremea când formau un cuplu. Foto Instagram

Umbra Andrei Gogan, încă prezentă

Între timp, CANCAN.RO a aflat că la o lună de la plecarea din casă a Anei Mușat, cu tot cu fiul lor, Lemnaru a deschis proces împotriva Andrei Gogan, iar un nou termen este programat pentru martie 2026, într-un dosar separat ce vizează exclusiv pretențiile financiare. La termenul din 20 noiembrie 2025,  judecătorii au dispus amânarea cauzei, pentru ca părțile să ia cunoștință de înscrisurile depuse la dosar, stabilind un nou termen de judecată pentru 19 martie 2026, potrivit încheierii de ședință din aceeași zi.

