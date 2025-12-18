Ce făcea Marius Calotă în timpul înmormântării Rodicăi Stănoiu. Ultimul adio, trăit de la distanță

Ultimul drum al Rodicăi Stănoiu a fost marcat de tăceri grele și o absență importantă. Reînhumată după necropsie, fosta ministră a fost condusă spre cimitir fără omul care i-a fost alături în ultimii ani.

Reînhumată după necropsia de la IML, Rodica Stănoiu a fost condusă astăzi pe ultimul drum în absența lui Marius Calotă, cel care i-a fost partener de viață.

După ce miercuri acesta nu a fost lăsat să ridice trupul neînsuflețit, pe motiv că nu avea calitatea legală (nu erau căsătoriți), astăzi lucrurile au fost tranșate de o nepoată a fostei ministre, care a făcut demersurile necesare pentru înmormântare.

La IML, atmosfera a fost una destul de tensionată: Marius Calotă a așteptat finalizarea procedurilor retras într-o mașină, la distanță de nepoata Rodicăi Stănoiu. Drumurile lor s-au separat definitiv apoi. Ea a plecat spre cimitirul Izvorul Nou, iar el s-a întors acasă. În timp ce fosta ministră era îngropată, Marius Calotă se afla în vila în care Rodica Stănoiu și-a petrecut ultima parte a vieții, cu mașina parcată în față.

Nepoata a stat lângă cavoul ei până a fost îngropată, iar apoi a depus un buchet mare de trandafiri roșii. La discreta ceremonie a participat o mână de oameni însă, marele absent a fost, fără doar și poate, iubitul ei, Marius Calotă.

De ce a murit Rodica Stănoiu

După ce duminică procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, luni dimineață trupul fostei demnitare a fost deshumat pentru efectuarea necropsiei. Decizia a venit după ce mai mulți apropiați ai acesteia au reclamat că a fost îngropată fără o autopsie prealabilă, stârnind controverse și suspiciuni în mediile judiciare.

CANCAN.RO a aflat în exclusivitate cauza morții Rodicăi Stănoiu! Surse judiciare ne-au declarat că moartea fostei demnitare a fost cauzată direct de un stop cardio-respirator, în timp ce infarctul miocardic a fost identificat ca factor antecedent.

Mai mult, sursele ne-au dezvăluit că diabetul zaharat și o afecțiune vasculară gravă, numită ateromatoză, ar fi contribuit la tragedie. Această boală se caracterizează prin formarea de plăci de grăsime, colesterol și calciu pe pereții arterelor, crescând riscul unui infarct fatal.

Controversele morții sale au început după ce mai mulți prieteni și colaboratori ai fostei demnitare au povestit că aceasta a ajuns la spital cu mai multe lovituri pe corp, fără să cunoască sursa lor.

ACCESEAZĂ ȘI: Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.