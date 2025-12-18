Rodica Stănoiu, din nou înmormântată, după necropsie. Trupul neînsuflețit al fostului ministru, ridicat de la INML

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost ridicat de la Institutul de Medicină Legală, urmând să fie îngropat pentru a doua oară. La IML au fost prezenți nepoata fostei demnitare, care a efectuat toate procedurile legale pentru ridicarea corpului, precum și partenerul acesteia, care a așteptat afară, în mașină.

Firma de pompe funebre a preluat trupul după finalizarea formalităților, iar cei doi urmează să se îndrepte către cimitir pentru a finaliza reînhumarea.

UPDATE: Mașina funerară care poartă trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a ajuns la cimitirul Izvorul Nou, unde urmează să fie îngropată din nou. De asemenea, la groapa unde va fi reînhumat trupul fostei demnitare au ajuns atât nepoata ei, cât și cel care a fost partenerul Rodicăi Stănoiu.

Procedura survine după efectuarea necropsiei, dispusă în contextul investigațiilor legate de moartea fostei demnitare.

Autoritățile judiciare au confirmat pentru CANCAN.RO faptul că decesul a fost cauzat de un stop cardio-respirator, cu antecedente de infarct miocardic, iar stările morbide care au contribuit includ diabet zaharat și ateromatoză, o afecțiune vasculară (mai multe detalii puteți citi AICI).

După ce, duminică, procurorii au inițiat un dosar privind moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu, luni dimineață s-a dispus deshumarea trupului acesteia pentru efectuarea necropsiei. Măsura a fost luată ca urmare a sesizărilor mai multor apropiați, care au reclamat că fosta demnitară fusese înhumată fără a i se efectua o autopsie.

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în Guvernul Adrian Năstase, a murit pe data de 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani.

Cine a fost Rodica Stănoiu

Aceasta a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1961. În 1969 și în 1982, a urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, respectiv la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg.

În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române, iar în 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC, potrivit muzeulexiluluiromanesc.ro. Din anul 1995, până în anul 2005, a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 și până în prezent ocupă aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Începând cu 1996, a ocupat funcția de senator în cadrul Parlamentului României timp de trei mandate, iar între 2000 și 2004, a fost ministră a Justiției.

