Acasă » Exclusiv » Rodica Stănoiu, din nou înmormântată, după necropsie. Trupul neînsuflețit al fostului ministru, ridicat de la INML

Rodica Stănoiu, din nou înmormântată, după necropsie. Trupul neînsuflețit al fostului ministru, ridicat de la INML

De: Keva Iosif 18/12/2025 | 13:27
Rodica Stănoiu, din nou înmormântată, după necropsie. Trupul neînsuflețit al fostului ministru, ridicat de la INML
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost ridicat de la Institutul de Medicină Legală, urmând să fie îngropat pentru a doua oară. La IML au fost prezenți nepoata fostei demnitare, care a efectuat toate procedurile legale pentru ridicarea corpului, precum și partenerul acesteia, care a așteptat afară, în mașină.

Firma de pompe funebre a preluat trupul după finalizarea formalităților, iar cei doi urmează să se îndrepte către cimitir pentru a finaliza reînhumarea.

Nepoata Rodicăi Stănoiu s-a ocupat de acte la INML

UPDATE: Mașina funerară care poartă trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a ajuns la cimitirul Izvorul Nou, unde urmează să fie îngropată din nou. De asemenea, la groapa unde va fi reînhumat trupul fostei demnitare au ajuns atât nepoata ei, cât și cel care a fost partenerul Rodicăi Stănoiu.

Procedura survine după efectuarea necropsiei, dispusă în contextul investigațiilor legate de moartea fostei demnitare.

Autoritățile judiciare au confirmat pentru CANCAN.RO faptul că decesul a fost cauzat de un stop cardio-respirator, cu antecedente de infarct miocardic, iar stările morbide care au contribuit includ diabet zaharat și ateromatoză, o afecțiune vasculară (mai multe detalii puteți citi AICI).

După ce, duminică, procurorii au inițiat un dosar privind moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu, luni dimineață s-a dispus deshumarea trupului acesteia pentru efectuarea necropsiei. Măsura a fost luată ca urmare a sesizărilor mai multor apropiați, care au reclamat că fosta demnitară fusese înhumată fără a i se efectua o autopsie.

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în Guvernul Adrian Năstase, a murit pe data de 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani.

Cine a fost Rodica Stănoiu

Aceasta a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1961. În 1969 și în 1982, a urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, respectiv la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg.

În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române, iar în 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC, potrivit muzeulexiluluiromanesc.ro. Din anul 1995, până în anul 2005, a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 și până în prezent ocupă aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Începând cu 1996, a ocupat funcția de senator în cadrul Parlamentului României timp de trei mandate, iar între 2000 și 2004, a fost ministră a Justiției.

ACCESEAZĂ ȘI: Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Avem rezultatele finale ale necropsiei în cazul fostului ministru al Justiției! Boala de care suferea Rodica Stănoiu și n-a știut nimeni!
Exclusiv
Avem rezultatele finale ale necropsiei în cazul fostului ministru al Justiției! Boala de care suferea Rodica Stănoiu și…
Am aflat care este secretul din spatele transformării prezentatorului de la Kanal D: „Am slăbit de frică, nu ca să arăt bine”
Exclusiv
Am aflat care este secretul din spatele transformării prezentatorului de la Kanal D: „Am slăbit de frică, nu…
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Gandul.ro
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte...
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Gandul.ro
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir
Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir
O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini
O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini
Din ce face bani campioana României care a trăit 3 ani în gara de Nord. A fost la un pas de moarte
Din ce face bani campioana României care a trăit 3 ani în gara de Nord. A fost la un pas de moarte
Brazii de Crăciun, mai scumpi ca niciodată! Românii, surprinși de prețuri
Brazii de Crăciun, mai scumpi ca niciodată! Românii, surprinși de prețuri
Rețeta de pește umplut a măicuțelor de la Moldovița. Se mănâncă de Daniil Sihastru
Rețeta de pește umplut a măicuțelor de la Moldovița. Se mănâncă de Daniil Sihastru
De ce ni se face pielea de găină? Ce este, de fapt, ”fenomenul”
De ce ni se face pielea de găină? Ce este, de fapt, ”fenomenul”
Vezi toate știrile
×