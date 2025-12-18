Acasă » Exclusiv » Am aflat care este secretul din spatele transformării prezentatorului de la Kanal D: „Am slăbit de frică, nu ca să arăt bine”

Am aflat care este secretul din spatele transformării prezentatorului de la Kanal D: „Am slăbit de frică, nu ca să arăt bine”

De: Georgiana Ionita 18/12/2025 | 06:50
Mihai Ghiță (41 de ani), prezentatorul emisiunilor “Asta-i România!”,  de la Kanal D, și “În oglindă”, de la Kanal D2 rupe tăcerea despre problemele de sănătate care l-au obligat să ia o decizie radicală. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, jurnalistul vorbește despre motivul pentru care a slăbit considerabil în ultima vreme. 

Mihai Ghiță, unul dintre cei mai longevivi jurnaliști de la Kanal D, a slăbit vizibil în ultimele luni, iar schimbarea nu a trecut neobservată. Mulți au crezut că a apelat la diete drastice sau la metode extreme, însă adevărul este cu totul altul. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mihai Ghiță vorbește despre momentul în care analizele medicale i-au dat viața peste cap și l-au forțat să-și pună sănătatea pe primul loc.

Mai mult, prezentatorul TV mărturisește că frica a fost motorul schimbării. Problemele de sănătate l-au obligat să slăbească și să își regândească stilul de viață, într-un an pe care îl descrie drept greu, dar revelator.

„Rețeta a fost frica. Am slăbit de frică”

Mihai Ghiță spune că a fost un an dificil, dar care l-a învățat o lecție importantă: aceea de a nu ignora semnalele corpului.

Rețeta a fost frica (râde). Am slăbit de frică. Kilogramele în plus deveniseră o problemă pentru mine pentru că îmi afectau sănătatea. Nu era o situație de ordin estetic. În momentul în care analizele tale medicale nu mai au valori bune, trebuie să faci ceva. Așa începeam interviul – anul acesta am învățat să am un pic mai multă grijă de mine.

A fost un an greu din punctul acesta de vedere, dar am învățat să ies din el. Când simțiți că ceva e în neregulă cu voi, mergeți, căutați-vă, vorbiți cu medicii, nu stați în case, nu căutați pe internet. Întotdeauna există o soluție pentru orice. a declarat Mihai Ghiță pentru CANCAN.RO.

„Nu am slăbit ca să arăt mai bine”

Prezentatorul Kanal D ține să sublinieze că transformarea sa nu are legătură cu presiunea televiziunii sau cu dorința de a arăta într-un anumit fel pe sticlă.

„Deci nu am slăbit pentru că mi-am dorit dorit să arăt mai bine, nu acesta fost raționamentul. Eu am norocul de a fi într-o televiziune în care niciodată nu mi s-a impus să arăt într-un fel, să spun ceva în care nu cred, să prezint ceva care nu mă reprezintă. Acesta este motivul pentru care sunt aici, la Kanal D, de peste 18 ani”, a explicat prezentatorul TV.

Secretul emoției „În oglindă”

La nivel profesional, Mihai Ghiță explică și de ce interviurile sale sunt percepute ca fiind profund emoționale și cum reușește să „intre în sufletul invitaților”.

Mihai Ghiță sursă – social media

„Cred că secretul este să nu intri în sufletul oamenilor. Cei care vin în emisiune nu trebuie să se simtă sufocați, ci să simtă că sunt pe canapea pentru că au și ei nevoie să spună ceva despre ei, ceva ce nimeni nu i-a întrebat, ceva ce nimeni nu s-a gândit că, poate, au pe suflet. Dacă cineva se uită cu atenție la interviurile din „În oglindă”, eu nu fac foarte multe, ci doar reușesc să creez o atmosferă în care omul să simtă că poate să aibă încredere în mine, că eu nu am chemat pe nimeni pe acea canapea pentru că îmi doresc să fac vizualizări sau rating, nu este cazul.

Terapeutic cred că e și pentru mine. Eu de când fac această emisiune, am devenit un om mai echilibrat, mai bun, mă încarc cu poveștile oamenilor acestora, le înțeleg zbaterile și încerc ca poveștile lor să nu fie spuse în van.

Dacă viața pe care noi o povestim, fie ea dureroasă sau fericită sau cum e ea, va schimba măcar o concepție sau va ajuta un copil care intră acum pe drumul vieții și acestuia îi va fi mai ușor, ne-am făcut datoria. Eu nu am trăit foarte mult în comunism, dar în perioada aceea, părinții noștri au fost învățați să nu vorbească foarte despre ce se întâmplă în casă. Ei bine, eu nu sunt de acord cu chestia asta. A veni să vorbești despre copilăria ta, despre parcursul tău, despre experiențele tale nu înseamnă că îți bârfești apropiații, ci înseamnă că ai învățat o lecție pe care o spui și celorlalți”, a mai adăugat prezentatorul.

