Cine o ajută pe Andreea Mantea să își crească băiatul în timpul filmărilor-maraton de la „Casa iubirii”: ”Oamenii trebuie să știe că nu trăim vieți perfecte”

Andreea Mantea, în vârstă de 39 de ani, vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre maternitate, temeri, fericire, echilibru și lumea televiziunii. Vedeta spune clar: este mamă înainte de orice, dar nu renunță la carieră.

Prezentatoarea de la „Casa iubirii” (KanalD) trece printr-o perioadă extrem de echilibrată a vieții sale. Își crește băiețelul cu devotament, muncește din greu pentru cariera ei în televiziune și reușește să arate și impecabil. Andreea recunoaște că maternitatea i-a schimbat complet prioritățile, dar nu i-a luat libertatea, ci dimpotrivă, i-a dat forță și claritate.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta vorbește despre echilibrul între viața personală și cea profesională, despre fricile de mamă, dar și despre ipocrizia din lumea vedetelor.

Maternitatea, o binecuvântare, nu un sacrificiu

Andreea Mantea este mama unui băiețel de 10 ani, pe care îl crește singură, după separarea de tatăl acestuia, sportivul Cristi Mitrea. Mamă implicată, prezentatoarea TV reușește să jongleze între carieră și viața de familie, cu multă grație. Mai mult, aceasta dezvăluie că, de multe ori, fiul ei își petrece timpul cu ea la locul de muncă, la filmări.

CANCAN.RO: Ce sacrificii ai făcut ca să fii mamă implicată și să continui cariera în același timp?

Andreea Mantea: Maternitatea este o binecuvântare, nu un sacrificiu. Miliarde de mame din lume au grijă de copiii lor și merg și la muncă. Sigur că se schimbă prioritățile în momentul în care devii mamă, dar eu mă consider o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Am avut norocul unui proiect care mi-a permis să petrec timp cu David, iar acum lucrurile sunt chiar mai simple, pentru că el are programul lui, merge la școală, are activități extrașcolare. Când nu sunt la „Casa iubirii”, suntem mereu împreună. Nu cred că putem vorbi despre sacrificii, ci mai degrabă despre o gestionare diferită a timpului. Dimineața mă trezesc ca să-i pregătesc micul dejun, îl duc la școală, apoi merg la filmări. De multe ori vine și el cu mine la emisiune, când are timp. Seara mâncăm împreună, povestim despre școală, facem teme și ne bucurăm de fiecare vacanță și de fiecare clipă petrecută doar noi doi. N-aș schimba nimic din prezentul meu. Da, au existat şi nopți nedormite, perioade de oboseală, momente dificile, dar toate fac parte din viața oricărei mame, sunt fireşti.

„Aceasta a fost cea mai grea lecție pentru mine”

De la grijile firești până la teama de necunoscut, Andreea explică modul în care a învățat să gestioneze emoțiile puternice ale maternității.

CANCAN.RO: Ce te sperie cel mai mult în rolul de mamă și cum gestionezi frica asta?

Andreea Mantea: Ca orice mamă, trăiesc cu o teamă permanentă legată de sănătatea și siguranța lui David. Vine odată cu copilul și nu ai cum s-o gestionezi complet. Îmi fac griji pentru tot: pentru ce mănâncă, cu cine se joacă, pentru felul în care va face față vieții când va fi mare.

Am înțeles că nu pot controla totul și aceasta a fost cea mai grea lecție pentru mine. Mi-e teamă să nu pot fi acolo atunci când are nevoie de mine, de suferințele și dezamăgirile lui. Singurul mod prin care reușesc să liniștesc aceste temeri este comunicarea. Vorbim mult, îl ascult, îl încurajez să-și exprime emoțiile. Vreau să simtă că orice s-ar întâmpla, are un loc în care e iubit necondiționat. Un copil nu are nevoie de o mamă perfectă, ci de o mamă prezentă.

CANCAN.RO: Cum arată fericirea pentru tine acum?

Andreea Mantea: Fericirea înseamnă sănătate, liniște, normalitate. Este timpul petrecut alături de familie, este echilibrul, este faptul că lucrez într-un proiect iubit de public și care mă împlinește. Fericirea este că am ajuns într-un punct în care trăiesc cu adevărat clipa, îmi iubesc copilul și am învățat să mă iubesc și pe mine puțin mai mult.

Mama și sora ei o ajută în creșterea băiețelului

Vedeta explică sincer cum a reușit să-și regăsească timp pentru ea fără vinovăție și ce rol important are familia în viața ei, însă că nu ar fi reușit asta fără ajutorul mamei și surorii ei.

CANCAN.RO: Cum echilibrezi rolul de mamă cu viața personală? Există cineva care te însoțește în această călătorie?

Andreea Mantea: Echilibrul nu apare peste noapte, se construiește. Ani întregi nici măcar nu știam ce înseamnă timp pentru mine, iar dacă îmi luam o oră doar ca să mă relaxez mă simțeam vinovată, ca și cum aș fi ratat ceva important din viața lui David. Cu timpul am înțeles însă că o mamă epuizată nu poate oferi ce are mai bun. Mă bazez mult pe familia mea — mama și sora mea sunt mereu alături de noi, suntem foarte unite. Iar la „Casa iubirii” am o echipă care a devenit a doua mea familie, mă înțeleg, mă susțin și au fost acolo în toate momentele grele.

Ritualul frumuseții: disciplină, dar și blândețe

Andreea dezvăluie că secretul aspectului ei mereu îngrijit este o combinație între rutină, moderație și armonie interioară.

CANCAN.RO: Care este secretul aspectului tău mereu impecabil?

Andreea Mantea: Nu există un singur secret, ci un mix echilibrat. Fac sport, am grijă la alimentație, beau multă apă și evit excesele. Am o rutină strictă de îngrijire și apelez la proceduri cosmetice non-invazive. Mă regăsesc într-un stil de viață moderat, disciplinat, dar și blând. Am învățat că dacă nu ai grijă de tine, corpul și mintea îți transmit asta. În același timp, cred că frumusețea vine în primul rând din interior: dacă ești împăcată, în armonie cu tine si cei din jur asta se va reflecta și la exterior.

CANCAN.RO: Care este cea mai dură lecție pe care ți-a oferit-o lumea televiziunii?

Televiziunea fascinează prin strălucire, dar vine si cu multa responsabilitate. Am mai înțeles autenticitatea te duce direct la inima celor care te privesc. Oamenii de acasă ne urmăresc pentru că suntem reali, cu emoții, cu imperfecțiuni.

Ipocrizia din showbiz

Mai mult, vedeta vorbește deschis despre ipocrizia din lumea vedetelor și explică de ce nu joacă roluri, insistând că autenticitatea este cel mai corect gest atât pentru ceilalți, cât și pentru tine.

CANCAN.RO: Ce ipocrizie din lumea vedetelor te enervează cel mai mult și cum o eviți?

Andreea Mantea: Nu inteleg obsesia pentru imaginea unei vieți perfecte. În ceea ce mă priveşte, nu pot și nu vreau să joc un rol. Sunt aceeași Andreea și în platou, și în afara lui. Oamenii trebuie să știe că noi, cei care aparem pe ecrane, nu trăim vieți perfecte. Avem momente dificile, avem slăbiciuni, suntem oameni. Cred că sa fii autentic este ceea ce poti face corect atat pentru ceilalti, cat si pentru tine.

