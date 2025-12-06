Câte operații estetice are Daniela Gyorfi, de fapt. A spus adevărul gol-goluț: ”Altele nu recunosc”

Daniela Gyorfi nu s-a ascuns niciodată după degete când a fost vorba de intervențiile estetice la care a apelat, iar sinceritatea rămâne cartea ei de vizită. La 57 de ani, artista continuă să surprindă cu vitalitatea și look-ul fresh, iar acum a vorbit, fără menajamente, despre noua obsesie a vedetelor: procedurile anti-ageing care promit să întinerească „din interior”. Multe le fac, puține recunosc, dar Daniela spune tot pentru CANCAN.RO!

Daniela Gyorfi a fost mereu deschisă în legătură cu operațiile estetice sau procedurile de înfrumusețare. În trecut a vorbit fără perdea despre experiențele ei cu augmentarea mamară și despre faptul că a trecut prin trei operații pentru a ajunge la un rezultat mulțumitor, dar și despre toate trucurile non-invazive la care a apelat de-a lungul timpului pentru a-și menține aspectul fresh.

Artista a povestit pentru CANCAN.RO că, după o serie de analize amănunțite, a început să-și facă perfuzii cu un cocktail personalizat de vitamine, noul trend care face furori printre celebrități. Daniela l-a convins chiar și pe soțul ei, George Tal, să încerce procedura, deși inițial era sceptic.

„Vara asta am descoperit o procedură, e și pentru femei, și pentru bărbați. Se fac niște tratamente injectabile. Ultima găselniță în tratamentele astea cosmetice și anti-ageing sunt cele în care îți faci analize specifice și apoi îmi fac niște perfuzii cu tot felul de combinații de vitamine, dar personalizat. L-am dus și pe George, care era mai sceptic, și apoi a văzut rezultatele. Practic, îți dă un boost la celulă. Degeaba îți faci botox sau tot felul de intervenții, pentru că tratezi pe termen scurt și superficial. Când, celula ta are nevoie, de fapt, de ceea ce îi lipsește în corp. Zici că iei vitamine, dar până nu-ți faci niște analize aprofundate, degeaba. Asta am înțeles să fac și să mă simt foarte bine. Și chiar și să slăbesc. Eu am 57 de ani și, oricât ai vrea să arăți bine, fără intervenții chirurgicale, că eu nu am lifting facial sau blefaroplastie, tot ce îmi fac sunt intervenții non-invazive, augmentare a buzelor. Plus că îți dă și altă vitalitate. Te ajută și hormonal, și la bărbați, și la femei”, a declarat Daniela Gyorfi pentru CANCAN.RO.

”Multe vedete fac asta și nu recunosc”

Gyorfi spune că foarte multe vedete, inclusiv de la Hollywood, apelează la aceste proceduri, însă puține au curajul să o recunoască. Mai mult, atrage atenția că nicio procedură nu te va ajuta să mai arăți ca la 18 ani, după o anumită vârstă.

„Te uiți la unii și la alții, unii spun, alții nu spun, eu întotdeauna am fost deschisă și am recunoscut. Uite și la Jennifer Lopez, Janet Jackson, Demi Moore, la toate. După 35‑40 de ani, trebuie să îți faci niște teste de sânge, hormonale. Acesta e trendul acum, sunt anumite tratamente care, într-adevăr, dau boost celulei și poate să se reîntinerească și 10‑15 ani. Dar ceea ce trebuie să înțelegem, și eu am înțeles, slavă cerului că sunt limpede la creier, este că nimeni nu poate să mai arate ca la 18 ani dacă are 40, 50 de ani. Dar clar ajută aceste tratamente la cum te simți, calitatea pielii, vitalitate și, plus, mai combini și cu alte terapii, cum e cea vampir, care e foarte eficientă. Până la operația de lifting, poți să-ți faci multe lucruri ca să arăți bine, din terapiile astea, care sunt foarte mișto”, a mai spus vedeta.

