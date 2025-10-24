Diagnosticul delicat primit de Daniela Gyorfi, după ce a ajuns la urgență: ”Riscam să...”

Daniela Gyorfi a trecut prin momente cumplite! Vedeta a mărturisit că o problemă de sănătate a necesitat o operație delicată și a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Ce s-a întâmplat? Află în articol!

Artista în vârstă de 56 de ani a vorbit despre momentul în care a ajuns pe masa chirurgului. Daniela Gyorfi a vrut să le atenționeze pe toate femeile care nu merg periodic la control și nu frecventează medicul ginecolog.

Daniela Gyorfi, despre operația prin care a trecut

Vedeta a vrut să își împărtășească întâmplarea pentru a deveni un exemplu pentru femeile din România. Ea a fost operată de urgență la finalul anului 2024, după o descoperire făcută de medici. Daniela Gyorfi a crezut că situația nu este atât de gravă și că poate amâna, dar medicul a decis că trebuie acționat urgent.

Totul a început atunci când vedeta a observat o umflătură în zona abdomenului a făcut-o să meargă să se controleze. Rezultatul ecografiei i-a arătat că are probleme la ovare. Cu toate astea, ea nu a considerat că este ceva grav.

Afecțiunea a apărut după trei sarcini pierdute și mult timp petrecut în frig de-a lungul carierei sale.

Medicul i-a sugerat să se opereze urgent, dar Daniela Gyorfi a ales să facă acest lucru după ce s-a întors din Italia.

„Riscam să se spargă… deci am avut ovarele, ambele umflate cât o portocală, deci foarte mari și mi-a spus doctorul: „Unde ești?”/ „În aeroport!”/ „Vezi că dacă zbori, s-ar putea să îți plesnească și dacă te duci să te operezi, în Italia, te taie de sus până jos, că asta este treaba. Până la urmă, am avut marea șansă în care, domnul doctor, care trebuia să plece la schi sau nu știu unde, a rămas pentru mine în București ca să mă opereze, când am venit din Italia”, a spus Daniela Gyorfi în emisiunea lui Dan Capatos.

