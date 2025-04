Fiica Danielei Gyorfi, agresată de colegii de clasă: „Să vină niște copii să o bată pur și simplu, că așa au vrut ei”

Deși mulți și-ar imagina că odraslele vedetelor duc o viață lipsită de griji și sunt protejate de astfel de experiențe, realitatea este uneori departe de aparențe. Daniela Gyorfi a povestit cu durere despre problemele prin care a trecut fiica sa, Maria, la școală, unde a fost victima bullying-ului din partea colegilor. Iată ce a dezvăluit!

Daniela Gyorfi consideră că bullying-ul ar putea fi combătut prin reglementări clare, care să protejeze atât elevii, cât și cadrele didactice. Vedeta a mărturisit că își amintește cu nostalgie de vremurile în care respectul față de profesori, colegi și părinți era o valoare de bază, și spune că a încercat să își educe fiica într-un spirit diferit față de ce observă astăzi în școli.

Cântăreața a povestit cât de greu i-a fost să accepte că Maria, o elevă silitoare și deosebit de isteață, a avut de suferit într-un mediu unde, teoretic, ar fi trebuit să se simtă protejată și încurajată.

„La școala la care a fost Maria, deci în clasa a 3-a, a avut două colege. Cu încă o colegă de-a lor acolo, făceau echipă și tachinau copiii, îi băteau, vorbeau urât. Din clasa zero până în clasa a 3-a s-a întâmplat cu Maria, când nu am mai putut eu ca părinte să mai suport sau să mai aud chestiile astea: că domne copilul meu… Că și asta este o problemă: părinții. Dacă vezi că de la școală profesorul a sunat sau vorbește cu un părinte – copilul dumitale a făcut lucrul ăsta. Eu, după ce am stat, îl auzeam pe domnul director că să se ia în brațe, psihologii cum să se ia în brațe, eu sunt mai comunistă. Sunt mai dură și nu am făcut-o pe Maria la 42 de ani ca să vină niște copii să o bată pur și simplu, că așa au vrut ei, că nu am suportat”, a declarat Daniela Gyorfi în cadrul emisiunii „România în direct”.