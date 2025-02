Daniela Gyorfi, totul despre aventura soțului: imaginile compromiţătoare au ajuns în presă! “Când l-am prins…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Daniela Gyorfi vorbește fără perdea despre relația cu George Tal și impasurile prin care au trecut în ultimele două decenii. Cântăreața a închis ochii din când în când la micile greșeli făcute de partenerul său, iar acum dezvăluie cum a reușit să-l ierte de-a lungul anilor.

Daniela Gyorfi și George Tal se iubesc de aproape 20 de ani și au împreună o fiică, însă relația lor n-a fost mereu doar lapte și miere, ci a presupus multe suișuri și coborâșuri de-a lungul timpului. De exemplu, partenerul artistei a fost nevoit să lase în urmă viața din Germania și să revină în România de dragul acesteia. Apoi, niște domnișoare l-au pozat pe George în ipostaze compromițătoare, iar fotografiile au ajuns în presă. Atunci, Daniela a închis ochii la aventura acestuia și ulterior a rămas însărcinată cu fetița lor.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, cântăreața povestește cum le-a afectat relația episodul televizat în care George a fost pus într-o lumină atât de nefavorabilă.

”Bărbatul prin excelență este un vânător. Când l-am prins atunci, nu am spart, nu am trântit. Fetele acelea s-au dus pe la televizor să spună că sunt curtate de George și cu poze pe la Capatos. El se mutase într-o altă casă, eu eram cu mama. El mă suna, el spunea că nu e ceea ce văd. Îți dai seama când auzeam că nu e ceea ce pare… Păi tu ești în poză!

Se mutase în altă casă, pentru că am fost separați, am avut niște discuții. El nu înțelegea că eu aveam vreo 2-3 femei care se ocupau de casa noastră. Nu înțelegea că trebuie să stea cu 2-3 femei în casă, să doarmă în pat cu câinele… În fine, nu se simțea el confortabil până a înțeles. Se mutase, apoi am rămas însărcinată cu Maria și s-a mutat înapoi”, a povestit artista.

Ce spune Daniela Gyorfi despre Liviu Guță, creșterea și educația fiicei sale, dar și despre pierderea mamei sale pe care nu a visat-o niciodată, aflați doar în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

