Program TV 1 ianuarie 2026. Ce vezi pe Antena 1 și Pro TV în prima zi din an

Program TV 1 ianuarie 2026. După noaptea lungă de Revelion, plină de petreceri, muzică și artificii, prima zi din an vine pentru mulți cu nevoia de odihnă. Prima zi din an este despre relaxare, iar posturile de televiziune au pregătit programe speciale pentru cei care se așază comod în fața televizorului. Ce vezi pe Antena 1 și Pro TV în prima zi din an?
Posturile de televiziune au pregătit programe speciale și pentru ziua de 1 ianuarie 2026. De la filme îndrăgite și producții de divertisment, până la ediții speciale, grilele TV sunt adaptate perfect pentru cea mai relaxată zi din an.
Ziua de 1 ianuarie aduce numeroase producții pe posturile de televiziune românești. Cei care au petrecut în noaptea dintre ani se pot relaxa acum în fața televizorului. Iată ce au pregătit Antena 1 și Pro TV pentru prima zi a anului și cum arată programul TV din 1 ianuarie 2026.
Program Pro TV
- 07:45 – Dora în căutarea Orașului Secret
- 09:45 – Ariciul Sonic
- 11:30 – Cu duzina e mai ieftin 2 – Războiul taților
- 13:15 – Nea Mărin Miliardar
- 15:00 – Protevelion 2026 (R)
- 19:00 – Ştirile Pro Tv
- 20:30 – Văduva neagră
- 22:45 – Kingsman: Serviciul secret
- 01:00 – Nea Mărin Miliardar (R)
- 02:30 – Cu duzina e mai ieftin 2 – Războiul taților (R)
- 04:00 – 10 vieți norocoase (R)
Program Antena 1
- 08:00 – Grinch (R)
- 09:30 – O iubire ca-n povești
- 12:00 – Observator
- 14:00 – Revelionul cel mai neBun (R)
- 19:00 – Observator – Sport/Meteo
- 20:30 – Furios și iute: Hobbs & Shaw
- 23:00 – Față în față
- 01:30 – Omul-lup (R)
- 03:15 – Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a? (R)
- 04:00 – Căsătoria (R)
Program Kanal D
- 07:00 – Secrete de familie
- 08:00 – Follow us
- 10:00 – Casa iubirii
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 13:00 – În căutarea adevărului
- 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
- 16:30 – Casa iubirii
- 19:00 – Știrile Kanal D
- 20:00 – Fata de la fereastră
- 22:45 – Hai ca poti! (R)
- 01:30 – Ramo (R)
- 05:30 – Știrile Kanal D (R)
Program Prima TV
- 07:00 – Exclusiv VIP (R) – Show de Revelion
- 09:00 – Pup-o, mă! (R)
- 10:15 – Secretele președintelui
- 11:00 – Cireșarii
- 13:00 – Actorul și sălbaticii (R)
- 16:00 – Exclusiv VIP
- 18:00 – Focus 18
- 19:15 – 50/50
- 20:00 – Ultimul împărat
- 23:00 – 50/50
- 23:30 – Prețul răzbunării
- 01:30 – Exclusiv VIP (R)
- 03:30 – Pup-o, mă! (R)
- 04:30 – Cireșarii (R)
Program Digi Sport 1
- 19:30 – Stirile Digi Sport
- 20:00 – Fotbal European Retrospectiva 2025
- 21:30 – Stirile Digi Sport
- 22:00 – Fotbal Club Retrospectiva 2025
