Program TV 1 ianuarie 2026. Ce vezi pe Antena 1 și Pro TV în prima zi din an

Program TV 1 ianuarie 2026. După noaptea lungă de Revelion, plină de petreceri, muzică și artificii, prima zi din an vine pentru mulți cu nevoia de odihnă. Prima zi din an este despre relaxare, iar posturile de televiziune au pregătit programe speciale pentru cei care se așază comod în fața televizorului. Ce vezi pe Antena 1 și Pro TV în prima zi din an?

Posturile de televiziune au pregătit programe speciale și pentru ziua de 1 ianuarie 2026. De la filme îndrăgite și producții de divertisment, până la ediții speciale, grilele TV sunt adaptate perfect pentru cea mai relaxată zi din an.

Program TV 1 ianuarie 2026

Ziua de 1 ianuarie aduce numeroase producții pe posturile de televiziune românești. Cei care au petrecut în noaptea dintre ani se pot relaxa acum în fața televizorului. Iată ce au pregătit Antena 1 și Pro TV pentru prima zi a anului și cum arată programul TV din 1 ianuarie 2026.

Program Pro TV

07:45 – Dora în căutarea Orașului Secret

09:45 – Ariciul Sonic

11:30 – Cu duzina e mai ieftin 2 – Războiul taților

13:15 – Nea Mărin Miliardar

15:00 – Protevelion 2026 (R)

19:00 – Ştirile Pro Tv

20:30 – Văduva neagră

22:45 – Kingsman: Serviciul secret

01:00 – Nea Mărin Miliardar (R)

02:30 – Cu duzina e mai ieftin 2 – Războiul taților (R)

04:00 – 10 vieți norocoase (R)

Program Antena 1

08:00 – Grinch (R)

09:30 – O iubire ca-n povești

12:00 – Observator

14:00 – Revelionul cel mai neBun (R)

19:00 – Observator – Sport/Meteo

20:30 – Furios și iute: Hobbs & Shaw

23:00 – Față în față

01:30 – Omul-lup (R)

03:15 – Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a? (R)

04:00 – Căsătoria (R)

Program Kanal D

07:00 – Secrete de familie

08:00 – Follow us

10:00 – Casa iubirii

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 – Casa iubirii

19:00 – Știrile Kanal D

20:00 – Fata de la fereastră

22:45 – Hai ca poti! (R)

01:30 – Ramo (R)

05:30 – Știrile Kanal D (R)

Program Prima TV

07:00 – Exclusiv VIP (R) – Show de Revelion

09:00 – Pup-o, mă! (R)

10:15 – Secretele președintelui

11:00 – Cireșarii

13:00 – Actorul și sălbaticii (R)

16:00 – Exclusiv VIP

18:00 – Focus 18

19:15 – 50/50

20:00 – Ultimul împărat

23:00 – 50/50

23:30 – Prețul răzbunării

01:30 – Exclusiv VIP (R)

03:30 – Pup-o, mă! (R)

04:30 – Cireșarii (R)

Program Digi Sport 1

19:30 – Stirile Digi Sport

20:00 – Fotbal European Retrospectiva 2025

21:30 – Stirile Digi Sport

22:00 – Fotbal Club Retrospectiva 2025

