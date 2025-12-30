Acasă » Știri » Lista completă a taxelor mărite de la 1 ianuarie 2026. Crește impozitul auto, se scumpesc tutunul și carburanții

30/12/2025
Anul 2026 debutează cu ajustări fiscale semnificative, care vor fi resimțite direct în buzunarele românilor. Modificările includ impozite locale mai mari pentru proprietăți și vehicule, alături de creșteri de prețuri la combustibili, tutun și băuturi alcoolice, rezultând astfel o gamă largă de impact. CANCAN.RO are toate detaliile!

Începând cu anul următor, mai multe impozite vor fi majorate, inclusiv taxele locale și accizele aplicate combustibililor, iar altele vor fi introduse, cum ar fi impozitul pe coletelor provenind din afara Uniunii Europene. În același timp, impozitul pe cifra de afaceri pentru companiile mari va fi redus.

Cresc impozitele pe casă

Cea mai semnificativă schimbare se referă la majorarea impozitelor locale. Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitele pentru locuințe și automobile vor fi ajustate conform noilor reglementări stabilite prin PNRR. În cazul locuințelor, impozitul va fi determinat în funcție de valoarea de piață a proprietății, ceea ce implică automat sume mai mari de plată, în special în orașele mari. De exemplu, în București, impozitul pe clădiri ar putea crește cu aproape 80%, ca urmare a creșterii valorii impozabile pe metrul pătrat.

Accize mai mari la carburanți, tutun și alcool

În ceea ce privește creșterea prețurilor, majorarea accizelor cu 10% va influența costul carburanților, al țigărilor și al alcoolului. Astfel, un litru de benzină sau motorină va avea un preț mai mare cu aproximativ 34 de bani, în timp ce pachetul de țigări va costa mai mult. Prețul băuturilor alcoolice va crește cu aproximativ 2,6 lei pe litru, iar pentru bere și vin, efectul va fi mai puțin pronunțat.

Majorări ale impozitului auto (calcul nou, inclusiv după poluare)

Șoferii vor trebui să cheltuie mai mulți bani, în special cei care au mașini mai vechi. Impozitul pentru vehicule va fi stabilit în funcție de cilindree și de norma de poluare, conform principiului „cel care poluează plătește”. Autoturismele care nu respectă standardele Euro sau sunt clasificate Euro 3 vor experimenta cele mai mari creșteri, în timp ce vehiculele hibride vor avea de plătit taxe minime. Taxă de 25 lei pentru coletele din afara UE cu valoare sub 150 € (Shein, Temu, etc).

O noutate semnificativă este implementarea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet cu o valoare mai mică de 150 de euro, care provine din afara Uniunii Europene. Această decizie va afecta în mod direct consumatorii care achiziționează produse de pe site-uri precum Temu, Shein sau AliExpress.

Creșterea taxei pe dividende de la 10% la 16%

Simultan, antreprenorii vor fi supuși unui impozit pe dividende de 16%, o creștere față de procentajul existent. Pe de altă parte, companiile mari cu venituri de peste 50 de milioane de euro vor avea avantajul reducerii impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5%.

Impozit pe câștigurile din criptomonede la 16%

Impozitul pentru investiții în criptomonede sau alte monede virtuale crește de la 10% la 16%.

Modificări privind CASS pentru activități independente (bază de calcul mărită)

Baza anuală de calcul a contribuției la asigurările de sănătate (CASS) pentru persoanele cu venituri din activități independente va crește de la 60 la 90 de salarii minime brute pe țară, începând cu veniturile aferente anului 2026, potrivit unui proiect de lege. Măsura are ca scop și reducerea decalajului de taxare a muncii între veniturile din activități independente și veniturile din salarii și asimilate salariilor.

Eliminarea unor facilități fiscale (ex. micro-întreprindere: praguri, condiții modificate)

Plafonul pentru regimul de microîntreprinderi scade la 100.000 euro venituri anuale. Firmele trebuie să depună o declarație până la 31 martie 2026 pentru a rămâne microîntreprindere, cu condiții mai stricte. Aceste firme trebuie să aibă cel puțin un salariat. În plus, asociații care dețin direct sau indirect peste 25% din părțile sociale/acțiuni în mai multe firme pot păstra regimul micro doar la o singură companie.

Obligații noi pentru firme (ex.: cont bancar obligatoriu, penalități pentru ne-depunere)

Capitalul social simbolic, lipsa contului bancar, bilanțurile nepublicate ani la rând și inactivitatea fiscală devin motive de sancționare, declarare a firmei ca inactivă fiscal și chiar dizolvarea automată a acesteia. Cea mai importantă modificare pentru microîntreprinderi este instituirea unei cote unice de impozitare de 1% din cifra de afaceri. Se menține IMCA (impozitul minim pe cifra de afaceri) pentru firmele cu venituri de peste 50 milioane euro. Scade însă cota de la 1% la 0,5%.

