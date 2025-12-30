Cele mai amuzante mesaje de Anul Nou! Trimite-le de Revelion și vei aduce zâmbete garantat

A mai rămas o singură zi până la finalul anului 2025, așa că poți începe de pe acum să le transmiți prietenilor, rudelor și colegilor câteva gânduri bune pentru anul nou. Vă prezentăm o selecție cu cele mai amuzante mesaje de Revelion. Trimite-le în noaptea dintre ani și vei aduce zâmbete garantat.

Pentru a intrat în noul an cu zâmbetul pe buze, ți-am pregătit câteva idei cu cele mai haioase mesaje, felicitări și urări de Revelion, pentru persoanele dragi din viața ta.

Mesaje haioase de Anul Nou 2026

„2026 vine cu vești bune: încă mai ai timp să-ți ții promisiunile pentru 2025. La mulți ani! Să ai un an plin de râs, mâncare bună și mai puține scuze!”.

„În contul tau 2026, la Banca “Viata” am depus 366 de zile de fericire, sanatate, dragoste si bucurii. La multi ani!”.

„Prietenilor mei le urez pace, sănătate şi multă dragoste. Glumesc, le urez cât mai puţină muncă şi mulţi bani. La mulţi ani!”.

„Angelina Jolie, Brad Pitt, Kim Kardashian, Beyoncé, George Clooney şi EU! Oamenii celebri îţi urează La Mulţi Ani!”.

„Fie ca toate rezoluţiie de anul nou să dureze la fel de mult ca necazurile! La mulţi ani!”.

„Într-adevăr vei fi mai bătrân, mai plinuţ, dar nu îţi vei pierde din înţelepciune! La mulţi ani!”.

„Vine anul nou la tine/ Și te umple de mai bine/ Sa îți fie casa plină/ Tot plin să îți fie barul/ La fel și buzunarul/ Să-ntorci banii cu lopata? Diamante cu găleata…/ la anu la Revelion / Să bei Don Perignon.”

„Vă doresc de 2026 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizari, 366 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!”

„Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cucoşu’ fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă!”

”La Mulţi Ani, 2026!

Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este, noul an

Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”.

„Anul Nou e ca un cont bancar: dacă începi cu multă energie, vei sfârși cu un gol mare… de baterie! Dar cine mai contează când e distracție? La mulți ani 2026, cu și mai multe glume bune!”

