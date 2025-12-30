Acasă » Știri » Cele mai amuzante mesaje de Anul Nou! Trimite-le de Revelion și vei aduce zâmbete garantat

Cele mai amuzante mesaje de Anul Nou! Trimite-le de Revelion și vei aduce zâmbete garantat

De: Irina Vlad 30/12/2025 | 14:01
Cele mai amuzante mesaje de Anul Nou! Trimite-le de Revelion și vei aduce zâmbete garantat
sursă foto: freepik.com

A mai rămas o singură zi până la finalul anului 2025, așa că poți începe de pe acum să le transmiți prietenilor, rudelor și colegilor câteva gânduri bune pentru anul nou. Vă prezentăm o selecție cu cele mai amuzante mesaje de Revelion. Trimite-le în noaptea dintre ani și vei aduce zâmbete garantat. 

Pentru a intrat în noul an cu zâmbetul pe buze, ți-am pregătit câteva idei cu cele mai haioase mesaje, felicitări și urări de Revelion, pentru persoanele dragi din viața ta.

Mesaje haioase de Anul Nou 2026

„2026 vine cu vești bune: încă mai ai timp să-ți ții promisiunile pentru 2025. La mulți ani! Să ai un an plin de râs, mâncare bună și mai puține scuze!”.

„În contul tau 2026, la Banca “Viata” am depus 366 de zile de fericire, sanatate, dragoste si bucurii. La multi ani!”.

„Prietenilor mei le urez pace, sănătate şi multă dragoste. Glumesc, le urez cât mai puţină muncă şi mulţi bani. La mulţi ani!”.

„Angelina Jolie, Brad Pitt, Kim Kardashian, Beyoncé, George Clooney şi EU! Oamenii celebri îţi urează La Mulţi Ani!”.

„Fie ca toate rezoluţiie de anul nou să dureze la fel de mult ca necazurile! La mulţi ani!”.

„Într-adevăr vei fi mai bătrân, mai plinuţ, dar nu îţi vei pierde din înţelepciune! La mulţi ani!”.

„Vine anul nou la tine/ Și te umple de mai bine/ Sa îți fie casa plină/ Tot plin să îți fie barul/ La fel și buzunarul/ Să-ntorci banii cu lopata? Diamante cu găleata…/ la anu la Revelion / Să bei Don Perignon.”

„Vă doresc de 2026 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizari, 366 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!”

„Aho Aho, e Anul nou,
Şi găina-i fără ou,
Şi cucoşu’ fără guşă,
Dă-mi şi mie un leu mătuşă!”

”La Mulţi Ani, 2026!
Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este, noul an
Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”.

„Anul Nou e ca un cont bancar: dacă începi cu multă energie, vei sfârși cu un gol mare… de baterie! Dar cine mai contează când e distracție? La mulți ani 2026, cu și mai multe glume bune!”

Mit sau tradiție De ce roșul domină noaptea de 31 decembrie

Ce petreceri de Revelion 2026 sunt în București. Unde vor concerta Horia Brenciu, 3 Sud Est, Șuie Paparude și Guess Who

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cel mai lung drum din lume are 8641 de km. Autostrada care traversează 10 țări și ajunge până în Asia
Știri
Cel mai lung drum din lume are 8641 de km. Autostrada care traversează 10 țări și ajunge până…
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte bună, iar bateria este nouă
Știri
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte…
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
Gandul.ro
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor...
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din...
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din impas”
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă...
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor...
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și...
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Descopera.ro
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
Gandul.ro
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai lung drum din lume are 8641 de km. Autostrada care traversează 10 țări și ajunge până în ...
Cel mai lung drum din lume are 8641 de km. Autostrada care traversează 10 țări și ajunge până în Asia
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte bună, iar ...
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte bună, iar bateria este nouă
Alimentul pe care mulți îl evită, dar este extrem de benefic. Reduce semnificativ riscul e demență
Alimentul pe care mulți îl evită, dar este extrem de benefic. Reduce semnificativ riscul e demență
Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România. 1 kg a ajuns sa coste 110 lei
Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România. 1 kg a ajuns sa coste 110 lei
De ce este Ramona Olaru singură de patru ani: ”M-am dus la o doamnă și mi-a zis că..”
De ce este Ramona Olaru singură de patru ani: ”M-am dus la o doamnă și mi-a zis că..”
Românii din această țară primesc două ore de energie electrică gratuită. Care este motivul
Românii din această țară primesc două ore de energie electrică gratuită. Care este motivul
Vezi toate știrile
×