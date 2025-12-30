Acasă » Știri » Mit sau tradiție De ce roșul domină noaptea de 31 decembrie

De: Irina Vlad 30/12/2025 | 13:42
În fiecare an, odată cu apropierea nopții de Revelion, revine aceeași întrebare: este obligatoriu să porți roșu pentru a avea noroc? De la rochii elegante până la detalii discrete ascunse sub ținută, culoarea roșie pare să fie nelipsită din garderoba multor români la trecerea dintre ani. Pentru unii este o superstiție respectată cu strictețe, pentru alții doar un pretext stilistic. Adevărul se află, ca de obicei, undeva la mijloc, între tradiție, simbol și alegere personală. CANCAN.RO vine cu toate detaliile !

În noaptea de Revelion, roșul nu este doar o culoare, ci o promisiune. Se spune că, dacă porți roșu de Revelion, la cumpăna dintre ani, norocul, iubirea și energia bună te vor însoți tot anul. Puternic, magnetic și plin de simboluri, roșul rămâne nuanța care aprinde speranțe și deschide drumuri noi.

Roșul transmite energie, pasiune și încredere

Originea acestui obicei nu este una strict românească. Roșul este o culoare cu o puternică încărcătură simbolică în numeroase culturi, fiind asociată de secole cu vitalitatea, dragostea, protecția și prosperitatea. În multe tradiții europene, dar și asiatice, roșul era considerat o culoare care alungă spiritele rele și atrage energiile pozitive. De aici s-a născut și credința că purtarea acestei culori la început de an ar putea influența norocul pe parcursul următoarelor luni.

În spațiul românesc, obiceiul a fost adaptat și reinterpretat de-a lungul timpului. Dacă în trecut accentul era pus mai ales pe purtarea unui obiect roșu, precum o panglică sau un accesoriu, în prezent tradiția s-a transformat într-o regulă de stil pentru noaptea dintre ani. Mulți aleg roșul pentru că transmite energie, pasiune și încredere, calități pe care și le doresc pentru anul ce urmează.

Motivul pentru care roșul are un impact puternic

Există, însă și varianta mai discretă a tradiției, extrem de populară: lenjeria intimă roșie. Considerată un compromis elegant între superstiție și preferințele vestimentare, aceasta este văzută ca o metodă simbolică de a respecta obiceiul fără a-ți schimba complet ținuta. Pentru unii, este suficient să știe că poartă un strop de roșu pentru a intra în noul an cu gânduri bune și optimism.

Este o culoare care stimulează emoțiile, crește nivelul de energie și atrage atenția. Într-o noapte încărcată de așteptări și emoții, roșul poate contribui la o stare de spirit pozitivă, oferind un plus de încredere și entuziasm. Din acest punct de vedere, efectul său este mai degrabă psihologic decât magic.

Tradiția de a purta roșu trebuie privită ca un simbol, nu ca o obligație

Pe de altă parte, nu există nicio regulă care să impună purtarea roșului la Revelion. Anul nu va fi mai bun sau mai rău în funcție de culoarea aleasă, iar tradiția trebuie privită ca un simbol, nu ca o obligație. Tot mai mulți oameni aleg să își exprime personalitatea prin alte culori care îi reprezintă sau care le oferă confort și bucurie.

Roșul în noaptea dintre ani rămâne mai degrabă un ritual simpatic decât o condiție pentru noroc. Fie că alegi să îl porți cu mândrie, fie că îl eviți complet, cel mai important este să intri în noul an cu speranță, energie bună și încredere. Până la urmă, adevăratul noroc se construiește din alegeri, nu din culori.

