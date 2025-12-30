Acasă » Știri » Cu cât se vinde o salată de Boeuf în Kaufland acum, înainte de Revelion

De: Anca Chihaie 30/12/2025 | 09:36
Mai mulţi români care îşi pregătesc meniul de Revelion şi sărbători au observat în această perioadă cum preţurile produselor alimentare tradiţionale din supermarketuri au crescut semnificativ faţă de anii trecuţi. Una dintre cele mai cumpărate „bunătăţi” de sezon, salata de boeuf ambalată, este vândută în magazinele Kaufland la un preţ care poate surprinde consumatorii încă dinainte de Crăciun.

Înainte de sărbătorile de iarnă, românii care se pregătesc pentru masa de Crăciun și Revelion se confruntă cu realitatea unei creșteri semnificative a prețurilor la produsele tradiționale. Printre acestea, salata de boeuf este unul dintre preparatele cel mai des cumpărate.

În prezent, un pachet de salată de boeuf cu carne de vită de 250 de grame, disponibil în raioanele de produse gata preparate din Kaufland, se vinde cu 7,09 lei. Calculat pe kilogram, acest preț ajunge la aproape 28,36 lei, ceea ce poate părea semnificativ, mai ales în comparație cu produsele similare preparate acasă sau cele oferite de producători locali.

Produsul comercializat de Kaufland este realizat dintr-un amestec de legume fierte și carne de vită, legate cu maioneză și condimente. Conform etichetei, ingredientele includ cartofi fierți în proporție de 32,6%, maioneză 20,9%, castraveți în oțet 16,3%, morcovi fierți 14%, carne de vită 11,6%, mazăre fiartă, sare iodată și condimente. Produsul este ambalat în atmosferă protectoare și poate conține urme de gluten, pește, soia, lapte, țelină, semințe de susan sau ou.

Atât produsele de bază, cât și preparatele tradiționale de sărbătoare, au înregistrat majorări care fac ca mesele festive să fie mai costisitoare decât în anii precedenți. Comparativ, salatele de boeuf realizate artizanal sau vândute de cateringuri pot ajunge la prețuri mult mai mari, de 70–90 lei pe kilogram, ceea ce evidențiază diferența dintre opțiunile comerciale de supermarket și cele artizanale.

Consumatorii care aleg să cumpere produsele gata preparate din magazine mari apreciază, pe de o parte, comoditatea și faptul că produsul este gata de consum, însă prețul ridicat poate determina mulți dintre ei să caute alternative mai accesibile, fie prin prepararea salatei acasă, fie prin achiziția de la producători locali. În mod tradițional, salata de boeuf este unul dintre preparatele esențiale de pe mesele de Crăciun și Revelion, iar costul ridicat poate influența planificarea bugetului familiei în această perioadă.

