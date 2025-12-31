Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie ca să ai noroc tot anul. Ce se întâmplă dacă dormi în prima zi din 2026

Dacă vrei să ai un an fabulos, ai grijă cum petreci pe 1 ianuarie! Sfântul Vasile cel Mare se sărbătorește pe 1 ianuarie și marchează începutul Anului Nou. Se spune că ce faci în această zi dictează, într-un fel, felul cum îți va fi anul.

În zori de zi, credincioșii participă la Sfânta Liturghie, unde se rostesc rugăciuni pentru sănătate și prosperitate. Sfântul Vasile cel Mare este cunoscut pentru grija sa față de săraci și pentru învățăturile sale înțelepte.

În credința populară, Sfântul Vasile este considerat ocrotitorul casei, al familiei și al animalelor. Aduce prosperitate și alungă răul. În prima zi a noului an se consumă preparate din carne de porc, deoarece porcul este asociat cu norocul și belșugul. De asemenea, se pregătesc colaci și plăcinte pentru a avea un an bogat.

Ce tradiții trebuie să respecți de Sfântul Vasile ca să ai noroc

În ziua de Sfântul Vasile cel Mare aduce noroc să verşi vin pe masă, să spargi un pahar alb, să răstorni cutia de chibrituri și să nu uiți de cei mai puțin norocoși, așa că e bine să dai de pomană unui om sărac, ca să ai belșug tot anul. E de preferat ca pragul să îți fie trecut, pentru prima oară în noul an, de un bărbat, ca lucrurile să se așeze așa cum îți dorești și să ai noroc.

Dacă în ziua de Sfântul Vasile, după ce te speli pe faţă, te ştergi cu un prosop în care pui un ban de aur sau de argint, se zice că nu vei avea probleme de sănătate.

Ba mai mult, nu e indicat să dormi de Sfântul Vasile, asta dacă nu îți dorești să lenevești tot anul. Conform tradiției populare, în ziua de Anul Nou, orice familie trebuie să fiarbă un cap de porc, pentru a avea un an bogat.

Bătrânii mai spun că vremea decide, de asemenea, cum vor evolua lucrurile. Dacă ninge, va fi un an îmbelşugat, iar dacă e senin, oamenii vor fi sănătoşi tot restul anului. În sate, tinerii colindă şi fac zgomote cu bice, buciume sau oale. Se spune că doar așa sunt alungate duhurile rele.

