Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile majore

Cea mai norocoasă zi a lunii ianuarie 2026 pentru zodia ta. Astrologia lunii te îndeamnă să nu mai iei decizii impulsive și nu-ți mai urmezi ego-ul, ci încearcă să rămâi profund ancorat în ceea ce este important pentru cea mai bună versiune a ta.

Petreceți timp în aceste zile stabilind intenții pentru 2026 în loc de rezoluții. Scrieți-vă o scrisoare ca și cum ar fi sfârșitul anului 2026. Veți dori să vă exprimați recunoștința pentru ceea ce sperați să realizați, ca și cum s-ar fi întâmplat deja. Este mai ușor să reflectați asupra pașilor necesari pentru realizarea visurilor specifice, apoi să faceți un plan general pentru a continua.

Lasă spațiu universului să aducă magie în viața ta, în loc să crezi că norocul are vreo legătură cu listele. Ceea ce stabilești acum ca intenție este ceea ce îți va ghida anul, așa că concentrează-te pe ceea ce îți dorești și pe a deveni persoana care știe că meriți tot ce ai visat vreodată.

Berbec — luni, 26 ianuarie

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Berbec: luni, 26 ianuarie. Este momentul să începi să visezi, Berbec. Până acum ai urmat o cale logică și directă, dar totul se va schimba odată cu începutul anului 2026. Neptun va intra în Berbec luni, 26 ianuarie, întărindu-ți capacitatea de a-ți manifesta dorințele și ajutându-te să visezi la o nouă realitate.

Taur — duminică, 4 ianuarie

Acesta este cel mai norocos an al tău până acum, Taur. O aliniere planetară în Capricorn începe duminică, 4 ianuarie, și durează până sâmbătă, 17 ianuarie, declanșând o perioadă puternică în casa norocului tău. Ești cu adevărat cel mai norocos semn zodiacal în 2026, ceea ce înseamnă că nu ești destinat să rămâi unde ești. Cu această energie capricorniană, s-ar putea să călătorești, să primești bani sau să obții în sfârșit jobul visat

Gemeni — duminică, 25 ianuarie

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Gemenii: duminică, 25 ianuarie. Ești un adevărat vizionar, dragă Gemenilor. Odată cu începutul noului an, te concentrezi asupra carierei tale. Acest lucru se datorează faptului că Neptun și Saturn se află în ultimele săptămâni în Pești, stăpânul casei tale a succesului și recunoașterii.

Rac — vineri, 2 ianuarie

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Rac: vineri, 2 ianuarie. Continuă să rămâi fidel ție însuți, Rac. Din 2019, asteroidul Chiron se află în Berbec, traversând casa carierei și a succesului profesional. Din 30 iunie 2025, Chiron este retrograd în această zonă a vieții tale, aducând o încercare de credință și creștere în cariera ta.

Leu — duminică, 25 ianuarie

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Leu: duminică, 25 ianuarie. Fii deschis către direcția în care ești îndrumat, Leu. Duminică, 25 ianuarie, asteroidul Pallas va intra în Pești, unde va rămâne până pe 26 aprilie. Peștii guvernează casa ta a vieții cotidiene, a muncii și a ceea ce ai nevoie pentru a te simți cel mai bine. Cu Pallas aici, vei fi îndrumat să înveți o nouă modalitate de a-ți structura viața.

Fecioară — duminică, 18 ianuarie

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Fecioară: duminică, 18 ianuarie. Exprimă-te, dulce Fecioară. Deși începutul anului 2026 va fi unul dintre cele mai fericite din ultimii ani, ar trebui să fii atentă să explorezi ceea ce îți dictează sufletul.

Balanță – sâmbătă, 17 ianuarie

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Balanță: sâmbătă, 17 ianuarie. Apreciază tot ceea ce ai creat, Balanță. Aprecierea și recunoștința merg mână în mână. Deși poți aprecia faptul că nu te afli în același loc în care erai acum un an, vei prețui momentele în care te simți recunoscător pentru procesul prin care ai trecut pentru a obține tot ceea ce ai.

Scorpion — joi, 1 ianuarie

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Scorpion: joi, 1 ianuarie. Ce crezi că influențează viața pe care ți-o creezi, Scorpion? Joi, 1 ianuarie, Mercur va intra în Capricorn, declanșând o fază puternică de comunicare în viața ta. Asta înseamnă că, la începutul anului 2026, cinci planete se vor deplasa prin Capricorn, stăpânul casei tale a înțelegerii, comunicării și planurilor.

Săgetător — luni, 26 ianuarie

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Săgetător: luni, 26 ianuarie. Descoperă care este scopul tău divin, Săgetător. Neptun va intra în Berbec luni, 26 ianuarie, și va rămâne acolo până în 2039. Acesta este un tranzit puternic care va avea efecte extraordinare asupra vieții tale de acum înainte

Capricorn — duminică, 4 ianuarie

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Capricorn: duminică, 4 ianuarie. Acționează pentru a-ți crea o viață plină de noroc, Capricorn. Începi anul 2026 cu o energie profundă în zodia ta, Capricorn. Această energie va atinge apogeul duminică, 4 ianuarie, când Soarele, Juno, Marte, Venus și Mercur vor ocupa toate zodia Capricorn și te vor ajuta să-ți sporești motivația și încrederea pentru a realiza tot ce îți dorești.

Vărsător — luni, 19 ianuarie

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Vărsător: luni, 19 ianuarie. Revitalizează-ți abordarea față de viață, Vărsător. Pe măsură ce începi să sărbătorești revenirea solară luni, 19 ianuarie, îți vei acorda timp pentru a reflecta asupra a ceea ce vrei să însemne acest an pentru tine. Odată cu începutul sezonului Vărsătorului, găsești modalități de a-ți sărbători ziua de naștere și îți rezervi timp pentru a te sărbători pe tine însuți.

Pești — vineri, 23 ianuarie

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Pești: vineri, 23 ianuarie

Rămâi calm, dragă Pește. Vineri, 23 ianuarie, Marte va intra în Vărsător, inspirându-te să iei o pauză în viața ta. Marte este planeta acțiunii și ambiției, iar în Vărsător, această planetă activează cea mai profundă parte a psihicului și a vieții tale.