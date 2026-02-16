Acasă » Exclusiv » Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe „Măcelarul lui Bebino”. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0

Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe „Măcelarul lui Bebino”. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0

De: Luciana Popescu 16/02/2026 | 18:43
CANCAN.RO a intrat în posesia înregistrărilor surprinse de camerele de supraveghere, care arată întâlnirea dintre Costeluș Lintrașu, prietenul lui Alex Bodi, și Cezar Petcu, chiar în seara în care acesta a intervenit pentru „musculosul din Mediaș”. Ginerele lui Sile Cămătaru a fost tras la răspundere, după ce acesta a îndrăznit să îl confrunte pe Alex Bodi, iar imaginile surprind momentul tensionat.

După cum vă spuneam în urmă cu doar câteva zile, răfuiala dintre cei trei domni cunoscuți pe rețelele de socializare, Alex Bodi, Meko și Dorian Popa, s-a mutat din mediul online în clanuri interlope și extrem de periculoase. Așa cum ați aflat, pentru cei din urmă a intervenit fără dar și poate chiar Cezar Petcu, zis „Măcelarul lui Bebino”, un nume extrem de răsunător în lumea interlopă a Bucureștiului. Mai ales că de curând, Petcu a ieșit de la răcoare și s-a dus direct să îl pândească pe Bodi. (VEZI AICI TOATE DETALIILE)

Costeluș Lintrașu i-a cerut socoteala lui Cezar Petcu

După întâlnirea dintre milionar și Cezar Petcu, un prieten vechi al lui Alex Bodi a apărut în peisaj și nu l-a putut opri nimeni și nimic. Interlopul Costeluș Litrașu s-a dus direct după ginerele lui Sile Cămătaru pentru a-i cere explicații și a-l întreba de ce l-a deranjat pe Alex Bodi. CANCAN.RO a pus mâna, în exclusivitate, pe imaginile de la întâlnirea de gradul 0. Nu sunt imagini desprinse din filmele de acțiune, sunt scene reale care au avut loc în București, la ceas de noapte, atunci când Litrașu s-a pus la masa negocierilor cu alți zeci de interlopi, din cele mai periculoase clanuri, care au îngrozit toată România.

Imagini din seara întâlnirii de gradul zero

Analizăm firul evenimentelor de la început, pas cu pas, imaginile surprinse de camerele de supraveghere, care ne poartă direct în atmosfera apăsătoare a serii în care Costeluș a ajuns la întâlnire fără nicio ezitare. Cadrele nu trădează deloc o atmosferă liniștită, iar în prim-plan apar nume grele: Marian Sârbu, cunoscut drept Box, Bebe Sandu și Cezar Petcu, ginerele lui Sile Cămătaru.

Toți se aflau la aceeași masă, într-o întâlnire care părea să urmeze un curs bine stabilit. Discuțiile s-au purtat calm, iar pentru o clipă a părut că lucrurile sunt sub control și că echilibrul va fi menținut. Însă liniștea avea să fie doar aparentă, iar seara urma să ia o turnură neașteptată.

Punctul culminant este atunci când mai mulți bărbați se ridică de la masă și începe o discuție aprinsă. Nici în acele momente, Litrașu nu s-a dat înapoi și era gata să confrunte pe oricine pentru a-i face dreptate bunului său prieten, Alex Bodi. Sursele noastre spun că interlopul Costeluș l-a pus la punct în fața tuturor pe Joe, un alt membru dintr-un clan cunoscut. S-au aruncat cuvinte grele, dar nu s-a ajuns mai departe de împingeri și amenințări. Chiar unul dintre membrii clanului Cocalarilor din Colentina a reușit să calmeze spiritele încinse. La momentul respectiv, Alex Bodi nu era în țară, iar ceilalți doi protagoniști ai scandalului, Meko și Dorian Popa nu apar în filmare.

