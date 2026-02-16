Primul concurent care merge la Asia Express 2026! Ce fost fotbalist celebru a semnat cu Antena 1

Antena 1 lucrează deja la pregătirile pentru un nou sezon al emisiunii Asia Express, iar primele informații despre distribuție au început să apară. Una dintre vedetele care ar fi semnat deja pentru ediția din 2026 este un fost internațional român, care urmează să intre pentru prima dată în competiția de aventură.

De-a lungul timpului, Gabriel Torje a mai fost dorit în proiect, însă a refuzat participarea din diverse motive. În sezonul anterior, el ar fi putut face parte din show dacă accepta să formeze o echipă cu Gabriel Tamaș, însă nu a fost de acord cu această variantă.

Drept urmare, acesta a concurat în cele din urmă alături de Dan Alexa, cu care a reușit chiar să câștige competiția, învingând în finală echipa formată din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

Cu cine va concura Gabriel Torje

În prezent, nu este clar cine va fi partenerul lui Torje în Asia Express 2026, însă producătorii par hotărâți să mizeze pe popularitatea fostului fotbalist. Cu o carieră solidă în spate, acesta a strâns 57 de selecții la echipa națională a României și a evoluat de-a lungul timpului în mai multe campionate importante din Europa. A cucerit titlul de campion în România cu Farul Constanța și a jucat în Spania, Turcia și Italia.

La rândul său, Gabriel Tamaș a povestit ulterior că participarea la show a fost mult mai intensă decât părea din fața televizorului și că experiența i-a depășit așteptările. Succesul său în competiție a crescut interesul publicului pentru foști sportivi implicați în reality-show-uri, iar prezența lui Torje în noul sezon promite să atragă și mai multă atenție.

„E sută la sută total diferit de ceea ce se vede la televizor. Nu m-am uitat la niciun episod până acum… Acum, când stau să mă gândesc prin ce-am trecut, mă felicit! Noi am plecat cu gândul de a ne distra și de a ne simți bine. Asta am făcut! În plus, nu ne-am făcut de râs”, a spus Gabriel Tamaș despre Asia Express.

