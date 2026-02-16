Acasă » Exclusiv » Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”

Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”

De: Veronica Mavrodin 16/02/2026 | 16:58
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Invitată în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, Ioana State a făcut dezvăluiri savuroase despre unul dintre cele mai neașteptate momente trăite pe scenă, dar și despre realitatea din spatele uneia dintre cele mai cunoscute glume ale sale: preferința pentru „bărbații săraci”.

Ioana State este una dintre cele mai apreciate comediante din noul val de stand-up din România, cunoscută pentru stilul său autoironic și autentic. Și-a construit notorietatea inițial în mediul online, apoi pe scena spectacolelor de stand-up și în emisiuni TV precum iUmor sau Stand-Up Revolution. În 2024, a devenit și mai cunoscută publicului larg după participarea la reality show-ul Asia Express, unde a făcut echipă cu colegul său de breaslă Mane Voicu, experiență care a adus-o într-o nouă lumină în fața telespectatorilor.

În exclusivitate, comedianta a vorbit deschis despre o situație inedită trăită în timpul unui show, după ce un spectator a decis să o trateze ca pe… un lăutar. Totodată, Ioana State a clarificat și cum au apărut, de fapt, glumele sale despre relații și bani, și ce mesaj real se ascunde în spatele lor.

Întrebată de Denisa Iordache, gazda emisiunii CANCAN EXCLUSIV: „Spune-mi un moment amuzant cu un spectator care ți-a rămas în minte”, artista a rememorat un episod pe cât de bizar, pe atât de greu de gestionat.

„Acum doi ani, cred că, am făcut ceva casă de cultură și un domn foarte vesel și euforic mi-a aruncat bani pe scenă. Am zis: „De ce?”
„Dacă la lăutari se poate… că și voi ne faceți fericiți.” Eu mă chinuiam, îi strângeam banii, îi dădeam înapoi, el îi arunca înapoi.
Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul, că eu deschideam show-ul acela, am fost prima care a urcat pe scenă și a durat ceva până când am reușit.A trebuit să-l scoatem. Nu se oprea. Nu aveam ce să-i mai facem”, a povestit Ioana State în cadrul emisiunii.

De unde au pornit glumele „bărbații săraci”

În același interviu, Ioana State a lămurit și cum s-a născut una dintre cele mai populare glume ale sale, cea despre „bărbații săraci”.

A fost un material pe care l-am avut, cred că în 2022, un set în care spuneam despre cât e de greu să-ți găsești să-ți faci relații și spuneam că mă încurajau prietenele mele să agăț un bărbat cu bani și eu am zis: „Nu pot, că mie îmi plac săracii. Mie până nu-mi cere o țigară…”. Nu „ce frumoasă ești” dacă am să-i dau un milion până luni.
Acum era mai mult un mesaj mult mai complex îmbrăcat în această glumă a mea. În primul rând, că nu am fost niciodată atrasă de ideea de a specula apropieri cu bărbați potenți financiar. Nu e ca și cum m-au alergat pe mine milionarii prin București și eu i-am refuzat.
Pornind de la faptul că am prietene sau am avut, să nu se înțeleagă că fac acum referire la cineva, care aveau relații cu bărbați pe care îi întrețineau, care le cereau bani, țigări și așa mai departe, de acolo mi-a venit inspirația.

De acolo mi-a venit inspirația că mie până nu-mi cere o țigară, eu nu simt că e dragostea vieții mele. Legat de chestia asta de a-mi plăcea săracii, nu. Îmi plac oamenii cu bun simț, educați, oameni care muncesc. Acum, că va fi un om care muncește pe 5000 de lei sau pe 5000 de euro, important e să muncească și să-l văd că nu stă și că vrea să evolueze și că e un om cu care simt că pot construi ceva.

N-am căutat niciodată un om cu ceva deja construit și mare și așa, pentru că eu am muncit pentru fiecare bănuț pe care l-am câștigat”, a mai spus Ioana State.

VEZI ȘI: După un an dificil, artista din România a luat decizia! Nu mai e cale de întoarcere: „Ne dorim amândoi!”

VEZI ȘI: Roxana Ciuhulescu, drama cumplită prin care trece la început de 2026: „Mama mea suferă de cancer”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alex Bodi detonează bomba la Dan Capatos Show, de la ora 18. Războiul dintre Dorian Popa, Meko și afacerist escaladează!
Exclusiv
Alex Bodi detonează bomba la Dan Capatos Show, de la ora 18. Războiul dintre Dorian Popa, Meko și…
Milionăreasa Aliona Bostan, cu Birkin-ul pe braț + Rolls Royce de 770K euro. „Doamna Purcari” a „răvășit” din nou Capitala
Exclusiv
Milionăreasa Aliona Bostan, cu Birkin-ul pe braț + Rolls Royce de 770K euro. „Doamna Purcari” a „răvășit” din…
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care rămâne reper în navigație
go4it.ro
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care...
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată ...
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată raportul toxicologic din anchetă
Barack Obama, declarații în premieră despre informațiile pe care le-a primit despre extratereștri. ...
Barack Obama, declarații în premieră despre informațiile pe care le-a primit despre extratereștri. „Sunt reali, dar nu am văzut unul niciodată”
Vezi toate știrile
×