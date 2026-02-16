Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”

Invitată în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, Ioana State a făcut dezvăluiri savuroase despre unul dintre cele mai neașteptate momente trăite pe scenă, dar și despre realitatea din spatele uneia dintre cele mai cunoscute glume ale sale: preferința pentru „bărbații săraci”.

Ioana State este una dintre cele mai apreciate comediante din noul val de stand-up din România, cunoscută pentru stilul său autoironic și autentic. Și-a construit notorietatea inițial în mediul online, apoi pe scena spectacolelor de stand-up și în emisiuni TV precum iUmor sau Stand-Up Revolution. În 2024, a devenit și mai cunoscută publicului larg după participarea la reality show-ul Asia Express, unde a făcut echipă cu colegul său de breaslă Mane Voicu, experiență care a adus-o într-o nouă lumină în fața telespectatorilor.

În exclusivitate, comedianta a vorbit deschis despre o situație inedită trăită în timpul unui show, după ce un spectator a decis să o trateze ca pe… un lăutar. Totodată, Ioana State a clarificat și cum au apărut, de fapt, glumele sale despre relații și bani, și ce mesaj real se ascunde în spatele lor.

Întrebată de Denisa Iordache, gazda emisiunii CANCAN EXCLUSIV: „Spune-mi un moment amuzant cu un spectator care ți-a rămas în minte”, artista a rememorat un episod pe cât de bizar, pe atât de greu de gestionat.

„Acum doi ani, cred că, am făcut ceva casă de cultură și un domn foarte vesel și euforic mi-a aruncat bani pe scenă. Am zis: „De ce?”

„Dacă la lăutari se poate… că și voi ne faceți fericiți.” Eu mă chinuiam, îi strângeam banii, îi dădeam înapoi, el îi arunca înapoi.

Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul, că eu deschideam show-ul acela, am fost prima care a urcat pe scenă și a durat ceva până când am reușit.A trebuit să-l scoatem. Nu se oprea. Nu aveam ce să-i mai facem”, a povestit Ioana State în cadrul emisiunii.

De unde au pornit glumele „bărbații săraci”

În același interviu, Ioana State a lămurit și cum s-a născut una dintre cele mai populare glume ale sale, cea despre „bărbații săraci”.

A fost un material pe care l-am avut, cred că în 2022, un set în care spuneam despre cât e de greu să-ți găsești să-ți faci relații și spuneam că mă încurajau prietenele mele să agăț un bărbat cu bani și eu am zis: „Nu pot, că mie îmi plac săracii. Mie până nu-mi cere o țigară…”. Nu „ce frumoasă ești” dacă am să-i dau un milion până luni.

Acum era mai mult un mesaj mult mai complex îmbrăcat în această glumă a mea. În primul rând, că nu am fost niciodată atrasă de ideea de a specula apropieri cu bărbați potenți financiar. Nu e ca și cum m-au alergat pe mine milionarii prin București și eu i-am refuzat.

Pornind de la faptul că am prietene sau am avut, să nu se înțeleagă că fac acum referire la cineva, care aveau relații cu bărbați pe care îi întrețineau, care le cereau bani, țigări și așa mai departe, de acolo mi-a venit inspirația. De acolo mi-a venit inspirația că mie până nu-mi cere o țigară, eu nu simt că e dragostea vieții mele. Legat de chestia asta de a-mi plăcea săracii, nu. Îmi plac oamenii cu bun simț, educați, oameni care muncesc. Acum, că va fi un om care muncește pe 5000 de lei sau pe 5000 de euro, important e să muncească și să-l văd că nu stă și că vrea să evolueze și că e un om cu care simt că pot construi ceva. N-am căutat niciodată un om cu ceva deja construit și mare și așa, pentru că eu am muncit pentru fiecare bănuț pe care l-am câștigat”, a mai spus Ioana State.

