Alex Bodi promite dezvăluiri incendiare în ediția Dan Capatos Show de astăzi care poate fi văzută YouTube, Facebook și TikTok începând cu ora 18:00. Omul de afaceri revine pentru a continua scandalul momentului și va lansa informații care vor zgudui România.

Războiul care îi are drept protagoniști pe Alex Bodi, Dorian Popa și Meko a escaldat! Totul a început în momentul în care afaceristul din Mediaș l-a pus la punct pe influencerul Dorian în mediul online, iar Meko nu a stat pe gânduri și i-a luat apărarea „fratelui” său.

Totul a scăpat de sub control, iar pe fir au intrat și personaje din lumea mafiei bucureștene. Au apărut în schemă personaje interlope extrem de cunoscute, precum Cezar Petcu, zis „Măcelarul lui Bebino”, care l-a înjunghiat pe unul dintre cei mai temuți infractori din Capitală și recent a fost eliberat din spatele gratiilor. Meko nu a stat pe gânduri, a pus mâna pe telefon și l-a sunat pentru a interveni în scandal, dar nu oricum, ci de partea lui. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Adevarul complet va fi spus chiar de Alex Bodi după ce o săptămână a decis să păstreze tăcerea, astazi, de la ora 18:00, într-o apariție care se anuntă explozivă la Dan Capatos Show.

