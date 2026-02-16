Acasă » Exclusiv » Alex Bodi detonează bomba la Dan Capatos Show, de la ora 18. Războiul dintre Dorian Popa, Meko și afacerist escaladează!

Alex Bodi detonează bomba la Dan Capatos Show, de la ora 18. Războiul dintre Dorian Popa, Meko și afacerist escaladează!

De: Daria Floroiu 16/02/2026 | 15:08
Alex Bodi detonează bomba la Dan Capatos Show, de la ora 18. Războiul dintre Dorian Popa, Meko și afacerist escaladează!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Alex Bodi promite dezvăluiri incendiare în ediția Dan Capatos Show de astăzi care poate fi văzută YouTube, Facebook și TikTok începând cu ora 18:00. Omul de afaceri revine pentru a continua scandalul momentului și va lansa informații care vor zgudui România.

Războiul care îi are drept protagoniști pe Alex Bodi, Dorian Popa și Meko a escaldat! Totul a început în momentul în care afaceristul din Mediaș l-a pus la punct pe influencerul Dorian în mediul online, iar Meko nu a stat pe gânduri și i-a luat apărarea „fratelui” său.

Totul a scăpat de sub control, iar pe fir au intrat și personaje din lumea mafiei bucureștene. Au apărut în schemă personaje interlope extrem de cunoscute, precum Cezar Petcu, zis „Măcelarul lui Bebino”, care l-a înjunghiat pe unul dintre cei mai temuți infractori din Capitală și recent a fost eliberat din spatele gratiilor. Meko nu a stat pe gânduri, a pus mâna pe telefon și l-a sunat pentru a interveni în scandal, dar nu oricum, ci de partea lui. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Cezar Petcu l-ar fi amenințat pe Alex Bodi
Cezar Petcu l-ar fi amenințat pe Alex Bodi

Adevarul complet va fi spus chiar de Alex Bodi după ce o săptămână a decis să păstreze tăcerea, astazi, de la ora 18:00, într-o apariție care se anuntă explozivă la Dan Capatos Show.

CITEȘTE ȘI: ”Măcelarul lui Bebino”, prima reacție în scandalul momentului dintre Alex Bodi, Dorian Popa și Meko: ”Asumați-vă ce ați făcut!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Exclusiv
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute…
Milionăreasa Aliona Bostan, cu Birkin-ul pe braț + Rolls Royce de 770K euro. „Doamna Purcari” a „răvășit” din nou Capitala
Exclusiv
Milionăreasa Aliona Bostan, cu Birkin-ul pe braț + Rolls Royce de 770K euro. „Doamna Purcari” a „răvășit” din…
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Cât câștigă un pilot de F-16 în România: Comparație cu Rusia și Ucraina
go4it.ro
Cât câștigă un pilot de F-16 în România: Comparație cu Rusia și Ucraina
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată ...
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată raportul toxicologic din anchetă
Vezi toate știrile
×