Tragedie românească în Italia. Nicu a murit la doar 35 de ani, într-un accident rutier

O tragedie s-a petrecut pe șoseaua Paullese din Italia, pe teritoriul provinciei Cremona. Un accident rutier a luat viața unui bărbat român. În urma accidentului, traficul a fost blocat.

Nicu Joghiu, un bărbat în vârstă de 35 de ani din România, a murit joi, 12 februarie 2026, în urma unui accident rutier. Tragedia a avut loc în Italia, mai exact în comuna Sesto Cremonese, pe tronsonul Paullese. Bărbatul locuia în Cremona, acolo unde se îndrepta la momentul accidentului. Acesta ar fi încercat să depășească o mașină, dar din cauza ploii și a șoselei alunecoase nu a reușit. Acest lucru a condus la tragedia care a avut loc.

Nicu a murit la doar 35 de ani, în Italia

Bărbatul nu a ajuns la timp pe banda sa de mers, astfel că s-a lovit frontal de un camion care venea din sens opus. Impactul a fost atât de puternic încât a fost fatal pentru bărbat, care a murit. În urma impactului violent, mașina în care se afla bărbatul a fost spulberată și a devenit un morman de fiare. Bărbatul a rămas blocat în vehicul până au venit echipajele de salvare.

Șoferul care se afla la volanul camionului, un bărbat de 57 de ani, a încercat să evite tragedia până în ultimul moment, însă fără succes. Acesta a ajuns cu vehiculul în afara șoselei și, din fericire, a scăpat doar cu câteva răni ușoare.

Ce s-a întâmplat după accident

În urma impactului au ajuns la fața locului echipajele medicale și pompierii, care au acționat imediat pentru a scoate victima din fiarele mașinii. Aceștia au solicitat chiar și un elicopter medical. Până să ajungă elicopterul, eforturile echipajelor medicale au fost în zadar, astfel că s-a constatat decesul.

Poliția rutieră din Italia a oprit circulația pentru a putea face cercetări la fața locului. Totodată, cele două autourisme au fost puse sub sechestru, sub controlul autorității judiciare.

