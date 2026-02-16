Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată raportul toxicologic din anchetă

Vedeta emisiunii Britain’s Got Talent, Kerri-Anne Donaldson, a fost găsită moartă în casă la doar trei zile după ce a fost arestată sub suspiciunea de infracțiune sexuală, transmit autoritățile.

Dansatoarea, în vârstă de 38 de ani, a ajuns în semifinala emisiunii britanice în 2014, ca parte a grupului Kings and Queens, scrie The Sun.

Potrivit primelor informații publicate de presă, Kerri-Anne a fost arestată pe 4 iunie 2023 și interogată la o secție de poliție cu privire la o infracțiune „sexuală”, pe care a negat-o. Ea a fost descoperită moartă acasă în Farnborough, Hampshire, trei zile mai târziu, de sora ei, Cara Donaldson. În capul scărilor era un bilet care o îndemna pe sora ei să nu intre. Anchetatorii au informat că femeia s-a spânzurat.

În urma autopsiei s-a constatat, de asemenea, că femeia avea niveluri non-letale de medicamente în sânge, ceea ce era compatibil cu o supradoză. Ancheta a aflat că, după eliberarea sa din arest, Kerri-Anne nu s-a mai întors acasă, ceea ce a determinat familia ei să o raporteze ca persoană dispărută.

Cum s-a întâmplat totul

Ulterior, a fost găsită la un hotel Travelodge din Woking, Surrey, după ce a luat o supradoză. Cara a spus că sora ei i-a spus unui medic de urgență de la Spitalul St Peter din Surrey că a vrut să se sinucidă.

Cara a declarat în fața anchetatorilor că, pe 6 iunie, când a condus-o pe Kerri-Anne acasă, dansatoarea a spus că luase decizia de a se sinucide când a părăsit secția de Poliție. Ea a susținut că familiei nu i s-a oferit niciun plan de îngrijire sau sfaturi despre cum să o ajute pe vedetă când au părăsit spitalul. Cara a mai spus că a întrebat-o pe sora ei despre acuzații și i s-a spus că nu este vinovată și că „totul a fost inventat”.

Ea a spus că a petrecut seara cu sora ei și a fost reticentă să o lase singură, însă a fost asigurată de Kerri-Anne că nu se va sinucide, motiv pentru care a plecat acasă.

„Unul dintre ultimele ei mesaje a fost «Mulțumesc pentru tot astăzi» și mi-a trimis un emoji în formă de inimă, am crezut că este bine”, a povestit sora vedetei.

Dar când Kerri-Anne nu a răspuns la telefon a doua zi dimineață, Cara s-a dus la ea acasă și a găsit-o moartă.

Trupa de dans latino Kings and Queens a fost un mare succes în rândul fanilor BGT, ajungând până în semifinala emisiunii.

