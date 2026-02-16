Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată raportul toxicologic din anchetă

Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată raportul toxicologic din anchetă

De: Daniel Matei 16/02/2026 | 16:29
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată raportul toxicologic din anchetă
Sursa foto: Shutterstock

Vedeta emisiunii Britain’s Got Talent, Kerri-Anne Donaldson, a fost găsită moartă în casă la doar trei zile după ce a fost arestată sub suspiciunea de infracțiune sexuală, transmit autoritățile.

Dansatoarea, în vârstă de 38 de ani, a ajuns în semifinala emisiunii britanice în 2014, ca parte a grupului Kings and Queens, scrie The Sun.

Potrivit primelor informații publicate de presă, Kerri-Anne a fost arestată pe 4 iunie 2023 și interogată la o secție de poliție cu privire la o infracțiune „sexuală”, pe care a negat-o. Ea a fost descoperită moartă acasă în Farnborough, Hampshire, trei zile mai târziu, de sora ei, Cara Donaldson. În capul scărilor era un bilet care o îndemna pe sora ei să nu intre. Anchetatorii au informat că femeia s-a spânzurat.

În urma autopsiei s-a constatat, de asemenea, că femeia avea niveluri non-letale de medicamente în sânge, ceea ce era compatibil cu o supradoză. Ancheta a aflat că, după eliberarea sa din arest, Kerri-Anne nu s-a mai întors acasă, ceea ce a determinat familia ei să o raporteze ca persoană dispărută.

Sursa foto: Instagram

Cum s-a întâmplat totul

Ulterior, a fost găsită la un hotel Travelodge din Woking, Surrey, după ce a luat o supradoză. Cara a spus că sora ei i-a spus unui medic de urgență de la Spitalul St Peter din Surrey că a vrut să se sinucidă.

Cara a declarat în fața anchetatorilor că, pe 6 iunie, când a condus-o pe Kerri-Anne acasă, dansatoarea a spus că luase decizia de a se sinucide când a părăsit secția de Poliție. Ea a susținut că familiei nu i s-a oferit niciun plan de îngrijire sau sfaturi despre cum să o ajute pe vedetă când au părăsit spitalul. Cara a mai spus că a întrebat-o pe sora ei despre acuzații și i s-a spus că nu este vinovată și că „totul a fost inventat”.

Ea a spus că a petrecut seara cu sora ei și a fost reticentă să o lase singură, însă a fost asigurată de Kerri-Anne că nu se va sinucide, motiv pentru care a plecat acasă.

„Unul dintre ultimele ei mesaje a fost «Mulțumesc pentru tot astăzi» și mi-a trimis un emoji în formă de inimă, am crezut că este bine”, a povestit sora vedetei.

Dar când Kerri-Anne nu a răspuns la telefon a doua zi dimineață, Cara s-a dus la ea acasă și a găsit-o moartă.

Trupa de dans latino Kings and Queens a fost un mare succes în rândul fanilor BGT, ajungând până în semifinala emisiunii.

CITEȘTE ȘI:

Când va pleca Angelina Jolie din SUA și unde ar vrea să se stabilească. „Nu îmi mai recunosc țara”

Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai putea intra în Marea Britanie dacă nu au pașaport britanic. De când intră în vigoare măsura

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Barack Obama, declarații în premieră despre informațiile pe care le-a primit despre extratereștri. „Sunt reali, dar nu am văzut unul niciodată”
Showbiz internațional
Barack Obama, declarații în premieră despre informațiile pe care le-a primit despre extratereștri. „Sunt reali, dar nu am…
Când va pleca Angelina Jolie din SUA și unde ar vrea să se stabilească. „Nu îmi mai recunosc țara”
Showbiz internațional
Când va pleca Angelina Jolie din SUA și unde ar vrea să se stabilească. „Nu îmi mai recunosc…
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Cât câștigă un pilot de F-16 în România: Comparație cu Rusia și Ucraina
go4it.ro
Cât câștigă un pilot de F-16 în România: Comparație cu Rusia și Ucraina
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Barack Obama, declarații în premieră despre informațiile pe care le-a primit despre extratereștri. ...
Barack Obama, declarații în premieră despre informațiile pe care le-a primit despre extratereștri. „Sunt reali, dar nu am văzut unul niciodată”
Vezi toate știrile
×