Când va pleca Angelina Jolie din SUA și unde ar vrea să se stabilească. „Nu îmi mai recunosc țara”

Actrița Angelina Jolie a decis de mai multă vreme să părăsească Statele Unite și să se stabilească în străinătate, iar acum se pare că momentul plecării este tot mai aproape.

Angelina nu așteaptă decât ca Vivienne și Knox, cei mai mici dintre copiii săi, să împlinească 18 ani, iar apoi va emigra. Actrița „nu a vrut niciodată să locuiască în Los Angeles cu normă întreagă”, a declarat anterior o sursă pentru People. „Nu a avut de ales din cauza acordului de custodie cu Brad (Pitt)”, a spus sursa, citată de Page Six.

Vivienne și Knox, cei mai mici dintre cei șase copii ai ei, împlinesc 18 ani pe 12 iulie și, din câte se pare, actrița și-ar dori să plece din Statele Unite imediat după aniversare. Jolie nu a putut pleca din țară până acum pentru că acordul de custodie la care a ajuns cu fostul său soț, Brad Pitt, nu i-ar fi permis să îi scoată pe copii din SUA pe cont propriu, iar ea nu dorește să se despartă de ei.

„Are în vedere mai multe locații în străinătate. Va fi foarte fericită când va putea pleca din Los Angeles”, a adăugat sursa.

Decizia lui Jolie de a se muta în străinătate depinde de o singură prioritate: copiii ei.

„Când ai o familie numeroasă, vrei ca ei să aibă intimitate, pace, siguranță. Am o casă acum în care să-mi cresc copiii, dar uneori acest loc poate fi… acea umanitate pe care am găsit-o peste tot în lume nu este cea cu care am crescut aici. Voi petrece mult timp în Cambodgia. Voi petrece timp vizitându-mi membrii familiei, oriunde s-ar afla în lume.”, a declarat ea pentru The Hollywood Reporter în 2024.

Jolie are o istorie personală cu Cambodgia. Actrița și-a adoptat primul copil, pe Maddox, din Cambodgia în 2002.

„Cambodgia a fost țara în care am devenit conștientă de refugiați. M-a făcut să mă implic în afacerile externe într-un mod în care nu am făcut-o niciodată și să mă alătur UNHCR. Mai presus de toate, m-a făcut mamă”, a explicat ea într-un interviu acordat Vogue India.

De ce vrea Angelina Jolie să se mute din SUA

Legăturile sale internaționale au modelat de-a lungul vremii modul în care actrița vede lumea și, mai recent, modul în care vede Statele Unite. Jolie a criticat starea în care se află țara sa în septembrie, în timp ce participa la Festivalul de Film de la San Sebastián din Spania.

„Îmi iubesc țara, dar în acest moment nu o recunosc. Am trăit întotdeauna la nivel internațional, familia mea este internațională, prietenii mei, viața mea… Viziunea mea asupra lumii este egală, unită și internațională. Orice care separă sau limitează exprimarea și libertățile personale, cred că este foarte periculos. Sunt vremuri atât de complicate încât trebuie să fim atenți să nu spunem lucrurile în treacăt. Trecem cu toții prin vremuri foarte, foarte grele”, a spus Jolie în timpul festivalului de film.

Jolie a criticat deschis Statele Unite în ultimii ani, scriind un editorial pentru The New York Times în 2017, în care se opunea interdicției privind imigrarea impuse de președintele Donald Trump.

La acea vreme, Jolie a subliniat că își dorește ca țara sa să fie sigură, dar a susținut că politica ar face mai mult rău decât bine.

„Putem gestiona securitatea noastră fără a considera cetățenii unor țări întregi, chiar și bebeluși, ca fiind nesiguri pentru a vizita țara noastră din motive geografice sau religioase”, a scris Jolie la acea vreme.

