Doliu în lumea televiziunii! Producătoarea celebrului serial „Tehran”, găsită moartă într-un hotel din Atena

Doliu în lumea televiziunii! Producătoarea TV Dana Eden, în vârstă de 52 de ani, a fost găsită moartă într-o cameră de hotel din Atena. Aceasta se afla în Grecia pentru filmările sezonului patru al thrillerului de spionaj de succes „Tehran”.

Dana Eden, creatoarea și producătoarea în vârstă de 52 de ani a serialului israelian de spionaj „Teheran”, a murit subit duminică, 15 februarie, la Atena, în timpul filmărilor pentru cel de-al patrulea sezon al producției. Decesul său a stârnit un val de speculații pe rețelele de socializare.

Potrivit presei internaționale, Dana Eden a fost găsită fără viață într-un hotel din Atena de către fratele său, care a început să o caute după ce aceasta nu a mai răspuns la mesaje. Poliția a deschis o anchetă privind decesul și a declarat că acesta este tratat drept sinucidere, pe baza probelor și a declarațiilor martorilor.

La fața locului ar fi fost găsite pastile, iar medicul legist ar fi constatat, de asemenea, vânătăi la nivelul gâtului lui Eden. Poliția locală a dispus efectuarea unei autopsii pentru a stabili cauza decesului și a început să colecteze înregistrări ale camerelor de supraveghere și declarații ale personalului hotelului.

Imediat după ce decesul a fost făcut public, în mediul online au apărut tot felul de speculații potrivit cărora Dana Eden ar fi fost ucisă de agenți iranieni. Compania de producție din spatele serialului „Tehran” a declarat că nu există indicii privind o implicare criminală în moartea lui Eden.

„Acesta este un moment de profundă tristețe pentru familie, prieteni și colegi. Compania de producție dorește să clarifice că zvonurile privind un deces de natură criminală sau cu motivație naționalistă nu sunt adevărate și sunt nefondate”, a transmis compania internațională de producție Donna and Shula Productions într-un comunicat.

„Tehran” a câștigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic la cea de-a 49-a ediție a Premiilor Emmy, în 2021, devenind primul serial israelian care obține această distincție. De asemenea, Dana Eden a câștigat recunoaștere internațională pentru drama difuzată de Apple TV, care urmărește povestea unui agent israelian al Mossad aflat la prima sa misiune în capitala Iranului, alături de Moshe Zonder și Maor Kohn.

Dana Eden a devenit una dintre cele mai respectate producătoare din Israel după ce și-a lansat cariera la sfârșitul anilor 1990.

