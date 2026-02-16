Acasă » Știri » Ce se întâmplă dacă nu plătești întreținerea la bloc 60 de zile. Ce prevede legea

De: Anna Caba 16/02/2026 | 14:49
Locatarii au obligația să achite lunar întreținerea. Cu toate acestea, se întâmplă des să existe întârzieri la plată. Pe lângă penalizările care apar, cei care nu își achită datoria pot ajunge chiar în fața Tribunalului.

Fiecare bloc afișează lunar lista cu suma de plată aferentă fiecărui locatar. Suma este reprezentată de serviciile comune, reparațile și utilitățile de care beneficiază blocul.

În instanță dacă nu plătești întreținerea

Atunci când valoarea acestora nu este achitată după 60 de zile de la data scadentă, acțiunea în instanță poate fi inițiată. Până să se ajungă în instanță locatarii care au datorii pot negocia pe cale amiabilă sau pot stabili de comun acord eșalonarea datoriilor.

Dacă s-a depășit termenul de 60 de zile, recuperarea sumelor se face pe cale juridică. Avocatul Gelu Pușcaș spune că există trei metode pe care asociația le poate aplica în funcție de valoarea restantă.

„Acțiunea în pretenții (drept comun). Este o metodă folosită frecvent, chiar dacă procesul poate dura mai mult. Totuși, este aplicabil în orice situație în care există neclarități sau dispute privind sumele datorate. Ordonanța de plată. Este mult mai rapidă și se folosește în special atunci când datoria este clară, certă și exigibilă. Cererea cu valoare redusă, care se aplică în cazul unor sume mai mici”, susține avocatul.

Penalizările automate pot fi contestate

Penalizările se pun în mod automat de fiecare dată când un locatar nu își plătește datoria și se adaugă la următoarea întreținere. Acestea trebuie să fie aprobate de către un judecător, iar pentru asta, asociația trebuie să îndeplinească anumite condiții.

Ca un judecător să le aprobe, trebuie mai întâi să fie aprobate de către o adunare generală, să fie calculate în mod corespunzător și să existe documente care să le justifice. Dacă aceste condiții nu sunt împlinite, judecătorul poate lua decizia de a respinge sumele suplimentare și astfel locatarii trebuie să plătească doar suma principală.

Ce faci dacă ajungi în fața instanței

Proprietarii pot contesta pretențiile asociației. Acest lucru este posibil dacă locatarii acuză modul în care a fost făcut calculul sumelor sau invocă lipsa unei hotărâri valabile pentru penalizări. Aceștia pot solicita chiar o expertiză contabilă sau să demonstreze că au contestat listele de plată în termenele legale, în acest mod cerând instanței să oblige asociația să prezinte mai multe dovezi.

