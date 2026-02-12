Cel mai ieftin oraș din România în februarie 2026. O garsonieră costă doar 2.900 de euro

O garsonieră de aproape 10 metri pătrați este scoasă la licitație în Hunedoara la un preț care nu are cum să nu îți trezească interesul, 14.849 de roni.

Locuința necesită lucrări de renovare, fiind potrivită pentru cei care caută o casă care să le devină cămin, dar nu dispun de un buget solid. Garsoniera este situată într-un bloc de locuințe sociale cu patru etaje, construit în anii 1970-1980.

Blocul are fundația și structura din beton armat, închideri din caramidă și acoperiș de tip terasă. Proprietatea este amplasată în zona centrală a orașului, în cartierul muncitoresc Micro, într-o zonă rezidențială. Proprietarul care va intra în posesia ei va avea acces la mijloace de transport în comun. În apropiere se află institutii de învățămant, Colegiul Tehnic „Constantin Bursan” și Colegiul Economic „Emanuel Gojdu” , grădiniță, instituții de cult, parcul Corvin, Stadionul Michael Klein și unități comerciale.

Garsoniera de 14. 849 de roni necesită renovare

Accesul în imobil se face printr-o ușă metalică, iar holurile și casa scării sunt finisate cu mozaic. Blocul este racordat la toate utilitățile publice, iar nivelul general al finisajelor este considerat mediu, specific construcțiilor din perioada respectivă.

Pe lângă această proprietate, pe lista imobilelor scoase la licitație figurează și alte apartamente sau spații rezidențiale, unele situate în zone centrale, altele în cartiere periferice, cu prețuri de pornire diferite în funcție de suprafață, amplasare și stare tehnică. Majoritatea necesită lucrări de reabilitare sau modernizare, însă pot reprezenta variante atractive pentru cei interesați de achiziții sub prețul pieței.

Apartamente ieftine în Iași și scumpe la Cluj-Napoca

Cumpărătorii au parte de apartamente accesibile și în Iași, acesta fiind singurul mare oraș din țară unde prețul mediu se menține sub 2.000 de euro/mp util, pentru o proprietate nouă.

La polul opus, cele mai scumpe apartamente noi din România pot fi găsite în Cluj-Napoca, deși prețurile au crescut în ultimul an pe plan local cel mai puțin (+5%).

„Creșterea prețurilor ar putea fi mai lentă în 2026. Cel mai probabil, piața se va așeza după primul trimestru. Românii au cheltuieli mai mari și au nevoie de timp pentru a se adapta la noua realitate, ceea ce va duce, pentru unii, la amânarea deciziei de cumpărare. Ulterior, numărul tranzacțiilor ar putea crește treptat”, spune Daniel Crainic. directorul de marketing Imobiliare.ro.

