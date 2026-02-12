Condimentul care a ajuns să se vândă cu 2500 de euro pe kilogram. Prețul continuă să crească

Istria rămâne o destinație gastronomică de top în Europa. Trufa albă din zonă, considerată de chefi drept un adevărat simbol al rafinamentului culinar, protejată în Croația, este foarte aproape de a primi recunoaștere oficială și la nivelul Uniunii Europene.

În 2026, trufa albă a ajuns să aibă și un preț pe măsură, 2500 de euro kilogramul, o valoare care confirmă statutul său de produs de lux. Dacă va primi protecție la nivelul Uniunii Europene, costul de achiziție ar putea crește și mai mult.

„Dacă în acest demers reușim, trufa albă din Istria va fi prima ciupercă din Europa cu o astfel de protecție. Va deveni, de asemenea, cea mai scumpă ciupercă comercială și produsul cu cel mai mare preț pe unitate de cantitate”, a declarat Anton Brenko, reprezentant al Asociației trufarilor din Istria pentru Dnevnik Nove TV.

Trupa albă este de departe o delicatesă. Spre deosebire de cea neagră, acesta nu se folosește la gătit, ci se rade crudă peste mâncare. Oricare altă pregătire i-ar putea distruge aroma.

Trufele au numeroase beneficii pentru organism

Trufele sunt bogate în nutrienți, proteine și fibre. Acestea conțin vitamina C, magneziu, calciu și fier. Sunt, de asemenea, bogate în antioxidanți. Acestea ajută la combaterea inflamațiilor și la distrugerea celulelor canceroase.

„Nu este cea mai frumoasă trufă din lume, nici cea mai regulată ca formă, dar se remarcă prin rafinament și o durabilitate excepțională, mai mare decât a trufelor din alte regiuni”, a explicat Darko Muzica, membru al aceleiași asociații, pentru Blic.

Trufele albe și cele negre se găsesc în restaurantele de lux

Deși există aproximativ 300 de soiuri de trufe, foarte puține dintre acestea sunt comestibile. De fapt, doar două soiuri sunt importante din punct de vedere culinar: trufele negre și cele albe.

Trufele negre și cele albe sunt două dintre cele mai valoroase și apreciate ciuperci comestibile din lume, fiind considerate delicatese de lux, iar asta datorită rarității lor, a modului dificil de recoltare și, mai ales, a aromei intense pe care o oferă preparatelor culinare. Ele sunt prezente în meniurile restaurantelor de clasă și în bucătăria internațională, unde sunt folosite în cantități mici. Trufa albă are o textură mai fină și o altfel de aromă decât cea neagră.

