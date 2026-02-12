Acasă » Știri » O recunoști pe vedeta din imagine?! Era una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, dar s-a retras din cauza unui accident rutier cumplit

De: Irina Vlad 12/02/2026 | 19:13
Bridget Fonda/ sursă foto: Profimedia

Bridget Fonda a fost odată considerată fata de aur a anilor ’90 de la Hollywood, binecuvântată cu frumusețe, talent și un nume de familie faimos. Transformarea ei a fost remarcabilă, de la o adolescentă timidă la o vedetă în ascensiune și apoi la o persoană retrasă.

De-a lungul anilor, Bridge Fonda a trecut de la o viață în lumina reflectoarelor la o existență liniștită alături de familia sa. Bridget Fonda s-a născut într-o familie regală de la Hollywood, tatăl ei fiind Peter Fonda, un actor faimos în sine și fiul lui Henry Fonda, o icoană a industriei cinematografice. Ea este, de asemenea, nepoata câștigătoarei premiului Oscar Jane Fonda și are o relație strânsă cu vedeta.

Bridget Fonda (1997)/ sursă foto: Profimedia

Bridget Fonda, care a fost odată una dintre cele mai solicitate vedete de la Hollywood datorită interpretărilor sale din Single White Female și The Godfather Part III, a captivat publicul în anii ’80 și ’90 cu talentul, frumusețea clasică și numele de familie celebru. De la drame prestigioase la thrillere, părea că era destinată unei vieți în lumina reflectoarelor – asta până când a decis să renunțe la cariera sa în ascensiune la Hollywood pentru a trăi în pace.

Bridget Fonda (2006)/ sursă foto: Profimedia

Cariera sa a fost întreruptă brusc în anul 2003, atunci când a suferit un accident rutier grav – petrecut în California. Mașina în care se afla s-a răsturnat, iar actrița s-a ales cu două vertebre fracturate. Aparițiile actriței au început să devină tot mai rare, ultima ieșire publică fiind în anul 2009, la premiera filmului Inglourious Basterds.

Brigdet Fonda la premiera filmului Inglourious Basterds (2009)/ sursă foto: Profimedia

După ani întregi de la ultima ei apariție publică, în 2025, Bridget Fonda a fost văzută pe stradă, în timpul unei ieșiri de afaceri, arătând incredibil de slabă, dar cu un tonus bun. Vedeta a preferat în continuare să păstreze un stil casual, purtând pantaloni negri, o cămașă neagră, o jachetă neagră și o pereche de teneși. În trecut, ea a vorbit deschis despre nesiguranțele sale, în ciuda faptului că este una dintre cele mai solicitate actrițe de la Hollywood.

Bridget Fonda (2025)/ sursă foto: Profimedia

„Ce se întâmplă cu stima mea de sine scăzută? Încerc să fiu fericită cu cariera mea. Cred că ar trebui să-mi acord o pauză, dar am acest gând care mă bântuie: «Ar trebui să te descurci mai bine»”, a spus ea într-un interviu din 2000, conform The Independent.

La începutul anilor 2026, Bridget Fonda, în vârstă de 62 de ani, a fost văzută în Los Angeles, fiind semnificativ schimbată, mult mai slabă. Cu o ținută casual și discretă, ea a fost fotogradiată cu o talie vizibilă mai subțire, brațe mai subțiri și un chip „șters”. De când s-a retras din lumina reflectoarelor, actrița și-a dorit să își păstreze viața privată departe de ochii curioșilor, iar rarele sale apariții evidențiează stilul de viață pe care îl are. Și-a acceptat părul natural, cărunt, și apare adesea fără machiaj, îmbrăcată în ținute cât mai lejere.

 

 

