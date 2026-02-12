Acasă » Știri » Raed Arafat le cere românilor să fie pregătiți. Rucsacul de urgență ar trebui să acopere 72 de ore

De: Irina Vlad 12/02/2026 | 19:40
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a subliniat importanța acordată pregătirii populației din punct de vedere mental. Fie că e vorba de situații speciale, de dezastre, blockout sau război. Rucsacul de urgență trebuie să conțină provizii pentru minim 72 de ore. 

În țările nordice, autoritățile le recomandă cetățenilor ca rucsacul de supraviețuire să fie dotat cu cele necesare pentru maximum 7 zile. În România, Raed Arafat, șeful DSU, le recomandă cetățenilor să aibă pregătit rucsacul de urgență – pentru cel puțoin 72 de ore.

Acesta trebuie să conțină actele personale, banii de rezervă, trusa de prim ajutor cu medicamente și analgezice, produse de igienă, haine, încălțăminte, pături sau saci de dormit și folii de supraviețuire, baterie externă pentru telefonul mobil, lanternă, baterii, fluier, cuțit, măști de praf și mănuși.

Raed Arafat, șeful DSU, avertisment pentru români

De asemenea, în situații de urgență, românii trebuie să aibă la îndemănă tot timpul cel puțin 4 litri de apă pe zi, păstrate într-un loc răcoros și întunecat, precum și alimente neperisabile, conserve, batoane energizante, produse deshidratate și mâncare pentru nevoi speciale, inclusiv mâncare pentru animalele de companie.

Ca exemplu, Raed Arafat a adus în discuție o situație din 2017, când o furtună puternică a întrerupt alimentare cu energie electrică pe o rază mare a județului Timiș și Carașa-Severin.

”Partea de pregătire a populației din punct de vedere mental este foarte importantă. Suntem obligați să ne pregătim pentru situațiile de dezastre, pentru situațiile speciale, sau nu? O luăm în derâdere sau o luăm în serios și începem să ne pregătim?

Rucsacul de urgență, de exemplu, care a fost menționat de mai multe ori, a fost menționat la toate nivelurile, inclusiv domnul ministru Predoiu (ministrul Afacerilor Interne – n.r.) l-a menționat. În toate țările din lume deja se vorbește: fiți pregătiți măcar pentru 72 de ore! Norvegienii și țările nordice în general vorbesc de șapte zile, pentru că orice se poate întâmpla.

Am văzut că s-au întâmplat lucruri la care nimeni nu se aștepta. De exemplu, dacă vorbim despre blackout la nivel de o țară sau la patru țări, cum a fost în Balcani câteva ore, sau cum a fost în Spania și în alte țări care au avut un blackout de lungă durată, dacă nu ai acasă provizii măcar temporare s-ar putea să te trezești că nu poți scoate bani de la bancomat, că nu poți cumpăra, magazinele să nu îți vândă pentru că nu există energie și aici venim să vedem cum putem să ne pregătim”, a spus șeful DSU, la conferința „Quo Vadis 2026!”

×