Raed Arafat, decizie fără precedent, după uciderea lui Mario Berinde. Propune legea care le va da interzis copiilor pe rețelele sociale

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), avertizează că rețelele de socializare au devenit un factor de risc major pentru copiii și adolescenții din România și consideră că este necesară o intervenție legislativă care să limiteze accesul minorilor la aceste platforme.

Oficialul subliniază că discuția este urgentă în contextul unor incidente grave recente în care au fost implicați tineri, iar problema trebuie tratată ca una de sănătate publică și protecție a minorilor.

Raed Arafat, decizie fără precedent, după uciderea lui Mario Berinde.

Într-o postare publicată pe Facebook, Arafat afirmă:

„Nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare? State precum Franţa, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică şi de protecţie a copilului şi adolescentului, nu o dezbatere ideologică”.

Șeful DSU insistă că măsura nu ar reprezenta o formă de cenzură, ci o acțiune necesară pentru protejarea sănătății mintale a tinerilor.

„Aşa cum nu le este permis minorilor accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulţilor, aşa reţelele sociale ar trebui să fie considerate dăunătoare”, susţine acesta.

De asemenea, Arafat explică și modul în care funcționează platformele digitale, susținând că acestea sunt construite pentru a genera dependență și pentru a exploata vulnerabilitățile utilizatorilor tineri.

„Aceste platforme se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenţiei şi generarea dependenţei. Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică şi emoţională necesară pentru a se apăra în faţa unor algoritmi concepuţi deliberat să exploateze vulnerabilităţi”.

Raed Arafat ropune legea care le va da interzis copiilor pe rețelele sociale

Oficialul atrage atenția și asupra riscurilor sociale asociate mediului online, afirmând că „reţelele sociale au devenit un spaţiu favorabil pentru cyberbullying, umilire publică şi stigmatizare, presiune socială constantă, comparaţie toxică şi validare artificială”.

În ceea ce privește responsabilitatea, Arafat consideră că părinții nu pot gestiona singuri fenomenul, având în vedere amploarea și complexitatea acestuia.

„Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică. De aceea, este momentul ca parlamentarii României să îşi asume această responsabilitate şi să iniţieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor şi adolescenţilor sub 15-16 ani la reţelele de socializare. Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiţie în sănătatea, echilibrul şi viitorul generaţiilor tinere”, afirmă Raed Arafat.

La nivel internațional, mai multe state au adoptat sau pregătesc măsuri similare. În Franța, Adunarea Națională a aprobat amendamentul prin care „accesul la un serviciu social online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub 15 ani”, măsură ce va intra în vigoare în luna septembrie.

De asemenea, Danemarca a anunțat în 2025 un acord parlamentar pentru interzicerea accesului la rețelele sociale pentru persoanele sub 15 ani, urmând modelul Australiei. Totodată, Austria se alătură şi ea acestei direcții, guvernul anunțând recent că pregătește o lege care va interzice utilizarea rețelelor sociale de către minorii sub 14 ani, tot din luna septembrie.

