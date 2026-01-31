Acasă » Știri » Raed Arafat, decizie fără precedent, după uciderea lui Mario Berinde. Propune legea care le va da interzis copiilor pe rețelele sociale

Raed Arafat, decizie fără precedent, după uciderea lui Mario Berinde. Propune legea care le va da interzis copiilor pe rețelele sociale

De: David Ioan 31/01/2026 | 13:54
Raed Arafat, decizie fără precedent, după uciderea lui Mario Berinde. Propune legea care le va da interzis copiilor pe rețelele sociale
Raed Arafat, decizie fără precedent, după uciderea lui Mario Berinde. Propune legea care le va da interzis copiilor pe rețelele sociale. Foto: Mediafax foto

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), avertizează că rețelele de socializare au devenit un factor de risc major pentru copiii și adolescenții din România și consideră că este necesară o intervenție legislativă care să limiteze accesul minorilor la aceste platforme.

Oficialul subliniază că discuția este urgentă în contextul unor incidente grave recente în care au fost implicați tineri, iar problema trebuie tratată ca una de sănătate publică și protecție a minorilor.

Raed Arafat, decizie fără precedent, după uciderea lui Mario Berinde.

Într-o postare publicată pe Facebook, Arafat afirmă:

„Nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare? State precum Franţa, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică şi de protecţie a copilului şi adolescentului, nu o dezbatere ideologică”.

Șeful DSU insistă că măsura nu ar reprezenta o formă de cenzură, ci o acțiune necesară pentru protejarea sănătății mintale a tinerilor.

„Aşa cum nu le este permis minorilor accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulţilor, aşa reţelele sociale ar trebui să fie considerate dăunătoare”, susţine acesta.

Raed Arafat. Foto: Mediafax foto

De asemenea, Arafat explică și modul în care funcționează platformele digitale, susținând că acestea sunt construite pentru a genera dependență și pentru a exploata vulnerabilitățile utilizatorilor tineri.

„Aceste platforme se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenţiei şi generarea dependenţei. Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică şi emoţională necesară pentru a se apăra în faţa unor algoritmi concepuţi deliberat să exploateze vulnerabilităţi”.

Raed Arafat ropune legea care le va da interzis copiilor pe rețelele sociale

Oficialul atrage atenția și asupra riscurilor sociale asociate mediului online, afirmând că „reţelele sociale au devenit un spaţiu favorabil pentru cyberbullying, umilire publică şi stigmatizare, presiune socială constantă, comparaţie toxică şi validare artificială”.

În ceea ce privește responsabilitatea, Arafat consideră că părinții nu pot gestiona singuri fenomenul, având în vedere amploarea și complexitatea acestuia.

„Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică. De aceea, este momentul ca parlamentarii României să îşi asume această responsabilitate şi să iniţieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor şi adolescenţilor sub 15-16 ani la reţelele de socializare. Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiţie în sănătatea, echilibrul şi viitorul generaţiilor tinere”, afirmă Raed Arafat.

La nivel internațional, mai multe state au adoptat sau pregătesc măsuri similare. În Franța, Adunarea Națională a aprobat amendamentul prin care „accesul la un serviciu social online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub 15 ani”, măsură ce va intra în vigoare în luna septembrie.

De asemenea, Danemarca a anunțat în 2025 un acord parlamentar pentru interzicerea accesului la rețelele sociale pentru persoanele sub 15 ani, urmând modelul Australiei. Totodată, Austria se alătură şi ea acestei direcții, guvernul anunțând recent că pregătește o lege care va interzice utilizarea rețelelor sociale de către minorii sub 14 ani, tot din luna septembrie.

CITEŞTE ŞI: Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el

Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum promitea favoruri avocata prinsă luând mită: ”Sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban”
Știri
Cum promitea favoruri avocata prinsă luând mită: ”Sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban”
Emily Burghelea și-a botezat cel de-al treilea copil. Primele imagini
Știri
Emily Burghelea și-a botezat cel de-al treilea copil. Primele imagini
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și...
România, în pericol să devină groapa de gunoi a Europei după intrarea în Schengen
Gandul.ro
România, în pericol să devină groapa de gunoi a Europei după intrarea în...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini second-hand și întreținere ieftină
Adevarul
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini...
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au...
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul nuclear al Chinei pune Washingtonul în fața unei dileme
Digi 24
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul...
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din...
Vloggerii indieni pun sub lupă noul Duster. Cum este perceput SUV-ul pe piața indiană?
Promotor.ro
Vloggerii indieni pun sub lupă noul Duster. Cum este perceput SUV-ul pe piața indiană?
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
go4it.ro
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
România, în pericol să devină groapa de gunoi a Europei după intrarea în Schengen
Gandul.ro
România, în pericol să devină groapa de gunoi a Europei după intrarea în Schengen
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum promitea favoruri avocata prinsă luând mită: ”Sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban”
Cum promitea favoruri avocata prinsă luând mită: ”Sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban”
Emily Burghelea și-a botezat cel de-al treilea copil. Primele imagini
Emily Burghelea și-a botezat cel de-al treilea copil. Primele imagini
Cum a împăcat-o Pescobar pe Lavinia, după ce a dat-o afară în urmă cu trei luni? Cadoul a întors-o ...
Cum a împăcat-o Pescobar pe Lavinia, după ce a dat-o afară în urmă cu trei luni? Cadoul a întors-o din drum: „Merită”
Orașul mare din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 8.700 de euro. Este la etajul 1
Orașul mare din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 8.700 de euro. Este la etajul 1
Cele mai norocoase 2 zodii în luna februarie. Viața lor se va schimba
Cele mai norocoase 2 zodii în luna februarie. Viața lor se va schimba
Ei sunt Laurențiu și Cornel, polițiștii care au salvat un bărbat care se spânzurase. Au intervenit ...
Ei sunt Laurențiu și Cornel, polițiștii care au salvat un bărbat care se spânzurase. Au intervenit în ultimul moment
Vezi toate știrile
×