Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători

Un gest neașteptat a avut loc vineri dimineață în fața instanței, unde cei doi adolescenți de 15 ani acuzați în cazul uciderii lui Mario Berinde au fost aduși pentru analizarea solicitării de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Deși procedura părea a fi una de rutină, minorii i-au surprins atât pe magistrați, cât și pe cei prezenți în sala de judecată.

Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi

Cei doi tineri, considerați principalul suspect și complicele său, au ajuns la tribunal pentru ca judecătorii să decidă dacă măsura arestului preventiv poate fi schimbată. Inițial, aceștia solicitaseră să fie plasați în arest la domiciliu, însă situația a luat o turnură complet diferită în momentul în care au fost întrebați dacă își mențin cererea.

Potrivit informațiilor din sala de judecată, adolescenții au renunțat la solicitarea depusă, motivând că se tem pentru siguranța lor în afara centrului de detenție. Decizia acestora vine în contextul tensiunilor publice generate de cazul ucigașului de 13 ani, despre care se spune că ar fi fost „vânat” de persoane revoltate după eliberare.

În fața instanței, cei doi minori au transmis că preferă să rămână în arest preventiv, considerând că aceasta este varianta cea mai sigură pentru următoarele 30 de zile. Drept urmare, judecătorii le-au luat în considerare decizia și urmează să mențină măsura preventivă, conform solicitării exprimate chiar de inculpați.

Adolescenții se tem pentru viața lor

La ieșirea din sala de judecată, cei doi adolescenți au avut fețele complet acoperite și au fost escortați de polițiști. Niciunul dintre ei nu a oferit declarații referitoare la cazul Mario Berinde, menținând tăcerea în fața presei.

Avocata celor doi tineri a explicat public motivele care au stat la baza acestei decizii neașteptate. Aceasta a precizat că minorii au fost însoțiți de părinți la tribunal și că hotărârea a fost luată în urma unei discuții comune, în care s-a analizat situația actuală și riscurile la care ar putea fi expuși în afara centrului de detenție.

”Inculpații împreună cu părinții lor au decis că cea mai bună soluție la acest moment și cea mai responsabilă hotărâre, având în vedere atitudinea de care dau dovadă până acum, a fost aceea de a-și retrage contestația formulată”, a declarat avocata acestora, potrivit Tele Europa Nova.

