Acasă » Știri » Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători

Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători

De: David Ioan 30/01/2026 | 12:24
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători. Foto: Antena 3 CNN

Un gest neașteptat a avut loc vineri dimineață în fața instanței, unde cei doi adolescenți de 15 ani acuzați în cazul uciderii lui Mario Berinde au fost aduși pentru analizarea solicitării de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Deși procedura părea a fi una de rutină, minorii i-au surprins atât pe magistrați, cât și pe cei prezenți în sala de judecată.

Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi

Cei doi tineri, considerați principalul suspect și complicele său, au ajuns la tribunal pentru ca judecătorii să decidă dacă măsura arestului preventiv poate fi schimbată. Inițial, aceștia solicitaseră să fie plasați în arest la domiciliu, însă situația a luat o turnură complet diferită în momentul în care au fost întrebați dacă își mențin cererea.

Potrivit informațiilor din sala de judecată, adolescenții au renunțat la solicitarea depusă, motivând că se tem pentru siguranța lor în afara centrului de detenție. Decizia acestora vine în contextul tensiunilor publice generate de cazul ucigașului de 13 ani, despre care se spune că ar fi fost „vânat” de persoane revoltate după eliberare.

În fața instanței, cei doi minori au transmis că preferă să rămână în arest preventiv, considerând că aceasta este varianta cea mai sigură pentru următoarele 30 de zile. Drept urmare, judecătorii le-au luat în considerare decizia și urmează să mențină măsura preventivă, conform solicitării exprimate chiar de inculpați.

Adolescenții se tem pentru viața lor

La ieșirea din sala de judecată, cei doi adolescenți au avut fețele complet acoperite și au fost escortați de polițiști. Niciunul dintre ei nu a oferit declarații referitoare la cazul Mario Berinde, menținând tăcerea în fața presei.

Avocata celor doi tineri a explicat public motivele care au stat la baza acestei decizii neașteptate. Aceasta a precizat că minorii au fost însoțiți de părinți la tribunal și că hotărârea a fost luată în urma unei discuții comune, în care s-a analizat situația actuală și riscurile la care ar putea fi expuși în afara centrului de detenție.

”Inculpații împreună cu părinții lor au decis că cea mai bună soluție la acest moment și cea mai responsabilă hotărâre, având în vedere atitudinea de care dau dovadă până acum, a fost aceea de a-și retrage contestația formulată”, a declarat avocata acestora, potrivit Tele Europa Nova.

CITEŞTE ŞI: Bunica ucigașului lui Mario din Cenei, strigăt disperat de ajutor: „Mi-a spus ca au premeditat. Rog autoritățile să facă dreptate”

Ce a apărut la mormântul lui Mario Berinde, la 5 zile după înmormântare? Imaginea care înduioșază pe oricine

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4 ani în care l-ați văzut aproape seară de seară”
Știri
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4…
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare un taximetrist și care este motivul invocat
Știri
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din...
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu zero”
go4it.ro
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu...
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! ...
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4 ani în care l-ați văzut aproape seară de seară”
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare ...
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare un taximetrist și care este motivul invocat
Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună
Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună
Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima ...
Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima vreme
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani ...
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el
Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns. Ce a rămas pe patul minorului ...
Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns. Ce a rămas pe patul minorului de 13 ani, după ce părinții l-au luat de la bunici
Vezi toate știrile
×