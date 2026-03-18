Bancul de miercuri | „A luat-o razna vecinul meu, Bulă”

Vecinul lui Bulă începe să folosească bormașina în toiul nopții.
– A luat-o razna vecinul meu, Bulă
– De ce?
– Pe la miezul nopții, Bulă se lovea de toți pereții!
– Și tu ce-ai făcut?!
– Știi că nu-mi place să mă bag în viața nimănui, așa că mi-am văzut de treabă cu bormașina.
– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?
– E un ochi artificial…
– Şi din ce e făcut un ochi artificial?
– Din sticla, domnule ofiţer.
– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!
La masă, poftiţi la masă domnule Bulă, spuse gazda, după care adaugă: vă deranjeaza dacă suntem 13 la masă?
– Nu, atâta vreme cât aveţi 12 porţii.
A doua zi când vine:
– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara
– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!
-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?
– Ba da, dar taurul o face mai bine!