Bancul de miercuri | „A luat-o razna vecinul meu, Bulă”

Vecinul lui Bulă începe să folosească bormașina în toiul nopții.

– A luat-o razna vecinul meu, Bulă

– De ce?

– Pe la miezul nopții, Bulă se lovea de toți pereții!

– Și tu ce-ai făcut?!

– Știi că nu-mi place să mă bag în viața nimănui, așa că mi-am văzut de treabă cu bormașina.

Alte bancuri amuzante

Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:

– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?

– E un ochi artificial…

– Şi din ce e făcut un ochi artificial?

– Din sticla, domnule ofiţer.

– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!

„La masă, poftiţi la masă domnule Bulă”

La masă, poftiţi la masă domnule Bulă, spuse gazda, după care adaugă: vă deranjeaza dacă suntem 13 la masă?

– Nu, atâta vreme cât aveţi 12 porţii.

Bulă absentează o zi de la şcoală

A doua zi când vine:

– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara

– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!

-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?

– Ba da, dar taurul o face mai bine!