Cât a plătit un bucureștean pe o cursă cu Bolt până la Poiana Brașov. Nu mulți români ar alege această opțiune

Un bucureștean a ales recent să folosească aplicația Bolt pentru a ajunge în Poiana Brașov, însă prețul cursei a fost unul destul de ridicat, atrăgând atenția asupra costurilor acestor servicii pentru distanțe lungi. Tot mai mulți români încep să privească ridesharingul ca pe o alternativă nu doar pentru deplasările urbane, ci și pentru călătorii între orașe, chiar dacă tarifele pot depăși așteptările.

În acest caz, plecarea a avut loc din București, din zona Berceni, iar traseul a urmat ruta clasică spre munte, traversând Valea Prahovei până la Brașov, apoi continuând spre stațiune. Distanța totală a fost de aproximativ 190 de kilometri, iar durata drumului a depins de condițiile de trafic, depășind în mod obișnuit trei ore.

Cât a costat cursa până în Poiana Brașov

Costul final al cursei s-a apropiat de 870 de lei, chiar și după aplicarea unei reduceri limitate. Suma inițială a fost și mai mare, ceea ce arată că promoțiile disponibile în aplicație nu reduc semnificativ prețurile pentru astfel de distanțe. Cu toate acestea, utilizatorii continuă să aleagă această variantă, în ciuda costurilor.

Motivele sunt diverse. Unii nu dispun de mașină personală, alții preferă să evite aglomerația din trenuri sau autocare ori programul fix al acestora. În plus, confortul unei curse directe, fără opriri sau schimbări de mijloc de transport, reprezintă un avantaj important.

În acest fel, pare că ridesharingul nu mai este perceput doar ca o soluție pentru oraș, ci începe să devină o opțiune tot mai frecventă și pentru deplasările pe distanțe mai mari, chiar dacă acest tip de confort vine la un preț considerabil.

CITEȘTE ȘI: Câți lei a plătit un client Uber, pentru o cursă de 1 oră și 23 de minute, din București la aeroportul Otopeni

Câți lei a plătit un client Uber, pentru o cursă de 5 km în București. Când a văzut tariful, a crezut că a dat aplicația erori