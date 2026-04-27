Acasă » Știri » Câți lei a plătit un client Uber, pentru o cursă de 5 km în București. Când a văzut tariful, a crezut că a dat aplicația erori

Câți lei a plătit un client Uber, pentru o cursă de 5 km în București. Când a văzut tariful, a crezut că a dat aplicația erori

De: David Ioan 27/04/2026 | 16:35
Câți lei a plătit un client Uber, pentru o cursă de 5 km în București. Când a văzut tariful, a crezut că a dat aplicația erori
Câți lei a plătit un client Uber, pentru o cursă de 5 km în București. Când a văzut tariful, a crezut că a dat aplicația erori. Foto: Facebook

Un client din București a relatat o situație neobișnuită după ce a comandat o cursă printr-o platformă de ride‑sharing și a observat la final un tarif mult mai mic decât se aștepta pentru distanța parcursă.

Cursa a avut aproape cinci kilometri, iar suma afișată în aplicație a fost atât de redusă încât utilizatorul a crezut inițial că sistemul a întâmpinat o eroare. Reacția sa a fost firească, având în vedere că în Capitală costurile pentru astfel de servicii sunt, în mod obișnuit, semnificativ mai ridicate, iar diferențele mari față de tarifele standard sunt rare.

Câți lei a plătit un client Uber, pentru o cursă de 5 km în București

În mod normal, o cursă de aproximativ cinci kilometri în București se situează într-un interval de preț mult mai ridicat, influențat de ora comenzii, nivelul de trafic și disponibilitatea șoferilor.

În perioadele de vârf, tarifele pot crește considerabil, iar în intervalele mai puțin aglomerate se mențin totuși la un nivel care depășește pragul minim obișnuit. Tocmai de aceea, un tarif extrem de mic ridică întrebări privind modul în care algoritmul de tarifare a ajuns la o astfel de valoare și dacă nu cumva este vorba despre o eroare tehnică.

În cazul de față, aplicația a afișat un cost final de 8,71 lei pentru o distanță de aproape cinci kilometri, o sumă mult sub nivelul obișnuit al pieței.

Diferența este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în București, tarifele pentru aceeași distanță se încadrează de regulă între 22 și 42 de lei, în funcție de intervalul orar.

Când a văzut tariful, a crezut că a dat aplicația erori

În timpul nopții, prețurile tind să fie mai mici, însă chiar și atunci rareori scad sub 20 de lei pentru o astfel de distanță. În orele de dimineață și după-amiază, când cererea este ridicată, costurile pot depăși cu ușurință 35 de lei, iar în perioadele de trafic intens pot ajunge la valori și mai mari.

Explicația pentru suma neobișnuit de mică ține cel mai probabil de o combinație de factori favorabili. În perioadele cu trafic redus, atunci când există mulți șoferi activi în aceeași zonă, algoritmul poate reduce automat tariful pentru a încuraja utilizarea serviciului.

De asemenea, anumite promoții sau ajustări temporare pot influența prețul final fără ca utilizatorul să fie notificat explicit. În alte orașe din țară, astfel de tarife mici sunt mai frecvente, însă în Capitală rămân excepții, ceea ce explică reacția clientului.

CITEŞTE ŞI: Cât a ajuns să coste un kilogram de căpșuni acum, în aprilie 2026? Există și variante mai ieftine

Calcul complet. Cât te costă să locuiești singur într-o garsonieră în 2026: București VS provincie

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ultimele cuvinte ale lui Michael Jackson. Motivul bizar pentru care artistul a cerut lapte, cu doar câteva clipe înainte să moară
Știri
Ultimele cuvinte ale lui Michael Jackson. Motivul bizar pentru care artistul a cerut lapte, cu doar câteva clipe…
De ce nu este bine să îți schimbi locul în avion. Puțini cunosc acest detaliu
Știri
De ce nu este bine să îți schimbi locul în avion. Puțini cunosc acest detaliu
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
Gandul.ro
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR....
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de...
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un mini Dubai”
Adevarul
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un...
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați...
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Parteneri
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în cavou.” De ce nu-și face cruce, superstiția de care se teme
Click.ro
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în...
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost criticat în ședința PSD: „Nu există un acord politic post moţiune”
Digi 24
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost criticat în...
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii...
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez...
Incredibil! O epavă romană de 2.200 de ani ascundea o tehnologie unică
go4it.ro
Incredibil! O epavă romană de 2.200 de ani ascundea o tehnologie unică
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
Gandul.ro
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce nu și-a putut lua Răzvan Lucescu rămas-bun de la “Il Luce”. Regretul care îl va urmări ...
De ce nu și-a putut lua Răzvan Lucescu rămas-bun de la “Il Luce”. Regretul care îl va urmări toată viața: “Nu se poate schimba nimic”
Ultimele cuvinte ale lui Michael Jackson. Motivul bizar pentru care artistul a cerut lapte, cu doar câteva ...
Ultimele cuvinte ale lui Michael Jackson. Motivul bizar pentru care artistul a cerut lapte, cu doar câteva clipe înainte să moară
De ce nu este bine să îți schimbi locul în avion. Puțini cunosc acest detaliu
De ce nu este bine să îți schimbi locul în avion. Puțini cunosc acest detaliu
Starul Olandei ratează Cupa Mondială! Mijlocașul lui Tottenham s-a accidentat în timpul unui meci
Starul Olandei ratează Cupa Mondială! Mijlocașul lui Tottenham s-a accidentat în timpul unui meci
Cele 4 zodii influențate de intrarea lui Uranus în Gemeni. Următorii 8 ani aduc schimbări uriașe
Cele 4 zodii influențate de intrarea lui Uranus în Gemeni. Următorii 8 ani aduc schimbări uriașe
Data la care intră alocațiile în luna mai 2026. Anunț important pentru părinți
Data la care intră alocațiile în luna mai 2026. Anunț important pentru părinți
Vezi toate știrile