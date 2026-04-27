Câți lei a plătit un client Uber, pentru o cursă de 5 km în București. Când a văzut tariful, a crezut că a dat aplicația erori

Un client din București a relatat o situație neobișnuită după ce a comandat o cursă printr-o platformă de ride‑sharing și a observat la final un tarif mult mai mic decât se aștepta pentru distanța parcursă.

Cursa a avut aproape cinci kilometri, iar suma afișată în aplicație a fost atât de redusă încât utilizatorul a crezut inițial că sistemul a întâmpinat o eroare. Reacția sa a fost firească, având în vedere că în Capitală costurile pentru astfel de servicii sunt, în mod obișnuit, semnificativ mai ridicate, iar diferențele mari față de tarifele standard sunt rare.

Câți lei a plătit un client Uber, pentru o cursă de 5 km în București

În mod normal, o cursă de aproximativ cinci kilometri în București se situează într-un interval de preț mult mai ridicat, influențat de ora comenzii, nivelul de trafic și disponibilitatea șoferilor.

În perioadele de vârf, tarifele pot crește considerabil, iar în intervalele mai puțin aglomerate se mențin totuși la un nivel care depășește pragul minim obișnuit. Tocmai de aceea, un tarif extrem de mic ridică întrebări privind modul în care algoritmul de tarifare a ajuns la o astfel de valoare și dacă nu cumva este vorba despre o eroare tehnică.

În cazul de față, aplicația a afișat un cost final de 8,71 lei pentru o distanță de aproape cinci kilometri, o sumă mult sub nivelul obișnuit al pieței.

Diferența este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în București, tarifele pentru aceeași distanță se încadrează de regulă între 22 și 42 de lei, în funcție de intervalul orar.

Când a văzut tariful, a crezut că a dat aplicația erori

În timpul nopții, prețurile tind să fie mai mici, însă chiar și atunci rareori scad sub 20 de lei pentru o astfel de distanță. În orele de dimineață și după-amiază, când cererea este ridicată, costurile pot depăși cu ușurință 35 de lei, iar în perioadele de trafic intens pot ajunge la valori și mai mari.

Explicația pentru suma neobișnuit de mică ține cel mai probabil de o combinație de factori favorabili. În perioadele cu trafic redus, atunci când există mulți șoferi activi în aceeași zonă, algoritmul poate reduce automat tariful pentru a încuraja utilizarea serviciului.

De asemenea, anumite promoții sau ajustări temporare pot influența prețul final fără ca utilizatorul să fie notificat explicit. În alte orașe din țară, astfel de tarife mici sunt mai frecvente, însă în Capitală rămân excepții, ceea ce explică reacția clientului.

