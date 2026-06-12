De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului

Lumea muzicii de petrecere este în doliu după dispariția neașteptată a unuia dintre cei mai apreciați saxofoniști din România. Memis Selciuc, artistul care de-a lungul carierei a urcat pe scenă alături de interpreți celebri precum Florin Salam, Adrian Minune, Sorinel Puștiu, Costel Biju sau Marius Babanu, a murit la vârsta de numai 47 de ani.

Vestea tragică a căzut ca un trăsnet peste colegii de breaslă și apropiații săi, mai ales că nimeni nu se aștepta la o asemenea pierdere.

De ce a murit Memis Selciuc

Conform informațiilor obținute de CANCAN.RO după tragedie, cauza decesului ar fi fost un infarct suferit în timp ce artistul se afla în plină activitate profesională.

În ziua fatidică, Memis Selciuc participase la un eveniment privat și cântase alături de interpreta Raluca Drăgoi. Programul său era departe de a se fi încheiat, deoarece urma să susțină și alte momente artistice. Însă, la scurt timp după prestația de la petrecere, starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc.

Potrivit persoanelor apropiate, saxofonistului i s-ar fi făcut rău în timp ce se deplasa către hotelul unde era cazat. Primele semne ale problemelor medicale au apărut în mașină, iar cei aflați alături de el au realizat rapid că situația este una extrem de gravă. Au fost alertate imediat serviciile de urgență, însă intervenția medicilor nu a mai putut schimba cursul tragic al evenimentelor.

Cadrele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă eforturile acestora au fost zadarnice. În cele din urmă, a fost declarat decesul artistului, care avea doar 47 de ani.

Stres, lipsa odihnei și program încărcat

Tragedia readuce în atenție presiunea și ritmul solicitant din viața artiștilor. Orele petrecute pe drum, programul încărcat, lipsa odihnei și stresul acumulat în timp pot avea efecte serioase asupra sănătății. Deși nu există informații oficiale privind eventuale afecțiuni preexistente, apropiații sunt șocați de rapiditatea cu care s-a produs tragedia.

Memis Selciuc era considerat unul dintre cei mai respectați saxofoniști ai muzicii lăutărești și de petrecere, fiind apreciat atât pentru talentul său, cât și pentru profesionalismul de care a dat dovadă de-a lungul anilor. În urma sa au rămas o soție îndurerată și trei copii, care trec acum prin cea mai grea perioadă a vieții lor.

Numeroși artiști și colaboratori au transmis mesaje de condoleanțe după aflarea veștii, exprimându-și regretul pentru pierderea unui muzician care și-a dedicat întreaga viață scenei și publicului.

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