Acasă » Știri » De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului

De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului

De: Elisa Tîrgovățu 12/06/2026 | 08:39
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Memis Selciuc a cântat cu Raluca Drăgoi în ziua în care a murit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Lumea muzicii de petrecere este în doliu după dispariția neașteptată a unuia dintre cei mai apreciați saxofoniști din România. Memis Selciuc, artistul care de-a lungul carierei a urcat pe scenă alături de interpreți celebri precum Florin Salam, Adrian Minune, Sorinel Puștiu, Costel Biju sau Marius Babanu, a murit la vârsta de numai 47 de ani.

Vestea tragică a căzut ca un trăsnet peste colegii de breaslă și apropiații săi, mai ales că nimeni nu se aștepta la o asemenea pierdere.

De ce a murit Memis Selciuc

Conform informațiilor obținute de CANCAN.RO după tragedie, cauza decesului ar fi fost un infarct suferit în timp ce artistul se afla în plină activitate profesională.

În ziua fatidică, Memis Selciuc participase la un eveniment privat și cântase alături de interpreta Raluca Drăgoi. Programul său era departe de a se fi încheiat, deoarece urma să susțină și alte momente artistice. Însă, la scurt timp după prestația de la petrecere, starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc.

Sursa foto: Social media

Potrivit persoanelor apropiate, saxofonistului i s-ar fi făcut rău în timp ce se deplasa către hotelul unde era cazat. Primele semne ale problemelor medicale au apărut în mașină, iar cei aflați alături de el au realizat rapid că situația este una extrem de gravă. Au fost alertate imediat serviciile de urgență, însă intervenția medicilor nu a mai putut schimba cursul tragic al evenimentelor.

Cadrele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă eforturile acestora au fost zadarnice. În cele din urmă, a fost declarat decesul artistului, care avea doar 47 de ani.

Stres, lipsa odihnei și program încărcat

Tragedia readuce în atenție presiunea și ritmul solicitant din viața artiștilor. Orele petrecute pe drum, programul încărcat, lipsa odihnei și stresul acumulat în timp pot avea efecte serioase asupra sănătății. Deși nu există informații oficiale privind eventuale afecțiuni preexistente, apropiații sunt șocați de rapiditatea cu care s-a produs tragedia.

Memis Selciuc era considerat unul dintre cei mai respectați saxofoniști ai muzicii lăutărești și de petrecere, fiind apreciat atât pentru talentul său, cât și pentru profesionalismul de care a dat dovadă de-a lungul anilor. În urma sa au rămas o soție îndurerată și trei copii, care trec acum prin cea mai grea perioadă a vieții lor.

Numeroși artiști și colaboratori au transmis mesaje de condoleanțe după aflarea veștii, exprimându-și regretul pentru pierderea unui muzician care și-a dedicat întreaga viață scenei și publicului.

CITEȘTE ȘI: Adrian Minune, dezvăluiri despre intervenția care i-a schimbat viața: ”Mi s-a schimbat și vocea”

Florin Salam, primele declarații despre nunta fiului său cel mare. Mulți credeau că n-o să fie prezent: „Tot ce trebuie să fac este să petrec alături de familie”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a pățit un tânăr după ce și-a schimbat locul de muncă. Promisiunile angajatorului au fost în zadar
Știri
Ce a pățit un tânăr după ce și-a schimbat locul de muncă. Promisiunile angajatorului au fost în zadar
Cum se menține în formă Andreea Marin după ce a slăbit 20 de kilograme! Regula de la care nu se abate: „Este foarte importantă”
Știri
Cum se menține în formă Andreea Marin după ce a slăbit 20 de kilograme! Regula de la care…
NOILE SALARII ale medicilor și asistenților din 2027. Cât ar urma să câștige în noua lege a salarizării
Mediafax
NOILE SALARII ale medicilor și asistenților din 2027. Cât ar urma să câștige...
Uniunea Europeană deschide oficial primele negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova
Gandul.ro
Uniunea Europeană deschide oficial primele negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova
FOTO. Nimeni nu o crede că are 53 de ani. Cum arată Mina, femeia care n-a îmbătrânit deloc din 2002
Prosport.ro
FOTO. Nimeni nu o crede că are 53 de ani. Cum arată Mina,...
Imagini virale din Mamaia: bărbat surprins în timp ce își spală mașinile de lux pe faleză
Adevarul
Imagini virale din Mamaia: bărbat surprins în timp ce își spală mașinile de...
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
Digi24
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare...
REGULĂ NOUĂ LA CUPA MONDIALĂ! Cartonașele galbene și roșii funcționează altfel
Mediafax
REGULĂ NOUĂ LA CUPA MONDIALĂ! Cartonașele galbene și roșii funcționează altfel
Parteneri
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A...
FOTO. „Cea mai obraznică” jucătoare din WTA, apariție incendiară în costum de baie pe insula unde Simona Halep a fost pozată cu Dorin Mateiu
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai obraznică” jucătoare din WTA, apariție incendiară în costum de baie pe insula...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Daniela Gyorfi, în lacrimi la absolvirea fiicei sale: „Sunt tristă!” Maria a terminat clasa a VIII-a și se pregătește de Evaluarea Națională
Click.ro
Daniela Gyorfi, în lacrimi la absolvirea fiicei sale: „Sunt tristă!” Maria a terminat clasa a...
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600 de oameni au fost evacuați
Digi 24
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600...
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Promotor.ro
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Poșta Română, amendată cu 5.000 euro pentru pierderea de date
go4it.ro
Poșta Română, amendată cu 5.000 euro pentru pierderea de date
De ce Pământul nu are inele?
Descopera.ro
De ce Pământul nu are inele?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Uniunea Europeană deschide oficial primele negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova
Gandul.ro
Uniunea Europeană deschide oficial primele negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova
ULTIMA ORĂ
Ce a pățit un tânăr după ce și-a schimbat locul de muncă. Promisiunile angajatorului au fost în ...
Ce a pățit un tânăr după ce și-a schimbat locul de muncă. Promisiunile angajatorului au fost în zadar
Cum se menține în formă Andreea Marin după ce a slăbit 20 de kilograme! Regula de la care nu se ...
Cum se menține în formă Andreea Marin după ce a slăbit 20 de kilograme! Regula de la care nu se abate: „Este foarte importantă”
Cauza morții lui James Handy a fost confirmată. Ce i-a adus sfârșitul actorului din „Top Gun”
Cauza morții lui James Handy a fost confirmată. Ce i-a adus sfârșitul actorului din „Top Gun”
Preparatul ideal în zilele toride de vară, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic! E prietenos cu ...
Preparatul ideal în zilele toride de vară, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic! E prietenos cu silueta și hidratează intens
Locul spectaculos din România care se deschide pentru turiști din această vară. Este inclus pe lista ...
Locul spectaculos din România care se deschide pentru turiști din această vară. Este inclus pe lista UNESCO
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea ...
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri ascunse
Vezi toate știrile