Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului

Este doliu în industria muzicală după ce unul dintre cei mai apreciați saxofoniști de la noi a murit fulgerător! Era cunoscut de toată lumea din industrie, fiind saxofonistul lui Florin Salam, Adrian Minune sau Sorinel Puștiu, iar în urmă cu puțin timp s-a stins din viață! Avea doar 47 de ani și a lăsat în urmă o soție îndurerată și trei copii! CANCAN.RO are toate detaliile și dezvăluiri de la apropiați. Cum s-a întâmplat tragedia, dar și cu cine era la cântare în acel moment, aflați în rândurile următoare.

Viața de artist are și părți mai puțin plăcute, iar oboseala și nopțile nedormite își spun cuvântul. Nu de puține ori, artiști de renume de la noi au decis să ia o pauză pentru a își proteja sănătatea. Nu este însă cazul celebrului saxofonist al lui Florin Salam, Adi Minune, Sorinel Puștiu și Marius Babanu. Din păcate, acesta s-a stins din viață în urmă cu puțin timp după ce a suferit un infarct!

Saxofonistul lui Adrian Minune și Florin Salam a murit: „I s-a făcut rău în mașină”

Din informațiile pe care CANCAN.RO le-a obținut în exclusivitate, Memis Selciuc, celebrul saxofonist se afla la o nuntă. Acesta cântase alături de Raluca Drăgoi la casa miresei în Bolintin și urma să țină un program și diseară. Din păcate, saxofonistului i s-ar fi făcut rău în timp ce se îndrepta către hotelul unde se cazase. Persoane apropiate din anturajul lui au povestit cum s-a întâmplat totul.

„Astăzi era la o nuntă în Bolintin cu Raluca Dragoi. Au cântat pe timp de zi 3 ore în curtea miresei. Apoi a vrut să meargă la hotel că trebuia sa cante diseară, dar i s-a făcut rău în mașină. Era împreună cu fiul lui care îi este și șofer. A acuzat dureri în piept și oamenii au chemat salvarea”, ne-au spus persoane apropiate lui pentru CANCAN.RO.

Din păcate, medicii de pe ambulanță nu l-au putut salva și a fost constatat decesul bărbatului la doar 47 de ani. Memis Selciuc era unul dintre cei mai apreciați și longevivi saxofoniști din muzica lăutărească. A început să cânte alături de cele mai mari nume din industria muzicală de la Adrian Minune și Florin Salam, Sorinel Puștiu, Costel Biju sau Marius Babannu, până la nume mai noi din industrie precum Elis Armeanca. Și nașul de cununie al lui Dani Stoian, Alexandru Cantea, a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Astăzi, lumea muzicii este mai săracă, însă moșternirea pe care a lăsat-o va dăinui peste ani. Drum lin către ceruri, regele meu. Vei rămâne mereu în memoria noastră ca unul dintre cei maib mari saxofoniști care au trăit și au creat în România. Dumnezeu să te odihnească în pace”, a fost mesajul transmis de Alexandru Canteaa, nașul de cununie al lui Dani Stoian, fiul lui Florin Salam.

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