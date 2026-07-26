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Test de inteligență | Rezolvă ecuația 6+1 = 12, în toar 25 de secunde

De: Irina Vlad 26/07/2026 | 23:44
Test de inteligență | Rezolvă ecuația 6+1 = 12, în toar 25 de secunde
Test iq cu chibrituri/ sursă foto: social media
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CANCAN.RO ţi-a pregătit un nou test de inteligență care îți pune la încercare atenția, logica și capacitatea de observație. Ai la dispoziție 25 de secunde să corectezi ecuația 6+1=12. Spor la treabă!

La prima vedere, ecuația pare imposibil de reparat printr-o singură mutare, însă cheia este să observi detaliile și să te gândești la toate transformările posibile ale cifrelor. Un singur băț mutat poate schimba complet sensul operației sau valoarea unui număr.

Test de inteligență | Rezolvă ecuația 6+1 = 12, în toar 25 de secunde

Ai voie să modifici doar un chibrit, fără să adaugi sau să elimini bețe. Restul ține de creativitatea ta. Astfel de puzzle-uri sunt folosite în testele de IQ pentru a evalua gândirea analitică, recunoașterea formelor și capacitatea de a găsi soluții alternative. Cei care au reuşit să rezolve ecuaţia sunt felicitaţi, iar pentru cei care nu au găsit răspunsul, oferim soluţia.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația trebuie să muți un băț de chibrit vertical de la cifra 6 astfel încât să devină 5 și să-l adaugi la cifra 1, astfel încât să devină 7. Prin urmare, ecuația corectă devine: 5+7=12.

 

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

În general, testele de inteligență sunt bune pentru evaluarea abilităților cognitive de bază, precum logica, rezolvarea problemelor, memoria și raționamentul spațial. Ele nu măsoară valoarea unei persoane sau inteligența emoțională, dar sunt instrumente științifice esențiale în psihologie, educație și medicină.

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