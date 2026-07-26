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Primele imagini din timpul operațiunii de neutralizare a dronei rusești au fost făcute publice: ”Mereu la datorie”

De: Andreea Stăncescu 26/07/2026 | 21:15
Primele imagini din timpul operațiunii de neutralizare a dronei rusești au fost făcute publice: ”Mereu la datorie”
Sursa foto: Facebook - Baza 86 Aeriană Borcea
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O nouă dronă a pătruns, duminică, în spațiul aerian al României și a fost neutralizată în scurt timp de Forțele Aeriene Române. Incidentul a avut loc în zona Tulcea, iar la scurt timp au fost publicate și primele imagini din timpul misiunii de interceptare.

Este al treilea astfel de incident înregistrat în ultimele trei zile, după cazurile similare produse în județele Buzău și Tulcea. Toate cele trei drone au fost neutralizate în mai puțin de 48 de ore, iar autoritățile tratează situația cu maximă atenție.

Primele imagini din timpul operațiunii

Înainte ca operațiunea să fie finalizată, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert prin care erau avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă, iar în lipsa acestora să rămână în locuințe, departe de ferestre și de pereții exteriori.

După încheierea misiunii, Baza 86 Aeriană Borcea a făcut publice imagini din timpul intervenției și a transmis că drona a fost reperată, identificată, angajată și neutralizată de piloții români. Reprezentanții bazei au subliniat că militarii sunt permanent pregătiți să intervină pentru protejarea spațiului aerian național.

„Reperat, identificat, angajat și neutralizat!
Imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate astăzi de piloții noștri pentru neutralizarea celei de-a treia drone care a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc.
Suntem mereu la datorie”, este  mesajul publicat de Baza 86 Aeriană Borcea.

Sursa foto: Facebook – Baza 86 Aeriană Borcea

Președintele Nicușor Dan a anunțat că aparatul de zbor a fost doborât la ora 10:13 de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia. Șeful statului i-a felicitat pe piloți și pe echipele de la sol pentru modul în care și-au îndeplinit misiunea.

Totodată, acesta a precizat că anchetele privind incidentele din ultimele zile continuă. Potrivit informațiilor transmise de autorități, drona distrusă vineri a fost identificată ca fiind de tip Shahed, model folosit de Federația Rusă în războiul din Ucraina.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români. Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.
Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare.
Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări.
Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a transmis Nicușor Dan.

Sursa foto: Facebook – Baza 86 Aeriană Borcea

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