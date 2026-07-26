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Ce scrie presa de la Moscova despre cele 3 drone intrate în țara noastră. Pun totul pe seama Ucrainei

De: Irina Vlad 26/07/2026 | 18:56
Ce scrie presa de la Moscova despre cele 3 drone intrate în țara noastră. Pun totul pe seama Ucrainei
sursă foto: social media
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După ce trei drone rusești au fost dobărâte în România – în periaoda 24-26 iulie 2026, agențiile ruse de stat, precum TASS și RIA Novosti, au preluat parțial informațiile românești, eliminând acuzațiile la adresa Moscovei și lăsând de înțeles că aparatele de zbor ar aparține armatei ucrainene. 

Duminică, 26 iulie, o a treia dronă rusească a pătruns ilegal în spațiul aerian al României, în zona Sulina-Chilia, la granița fluvială cu Ucraina. Drona a fost interceptată și doborâtă de un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române.

Este deja a treia dronă militară distrusă în ultimele 48 de ore – după cele două interceptate în județul Buzău. De la începutul anului 2026, MApN a înregistrat 18 pătrunderi neautorizate de drone în spațiul aerian al Românie.

Ce spune presa din Moscova despre cele trei drone rusești doborâte în România

În urma celor întâmplate, presa din Rusia își creează propria versiune despre incidentele din România, astfel încât întreaga responsabilitate să fie „pasată” în grija Ucrainei. Publicația Komsomolskaia Pravda evită să numească tipul de dronă care a pătruns în spațiul aerian românesc (în perioada 24-26 iulie) și lasă de înțeles că aparatele de zbor ar aparține armatei ucrainene.

„Acesta este al treilea incident de acest gen din 24 iulie. […] România a solicitat anterior Kievului să își configureze dronele să se autodistrugă dacă intră pe teritoriul său sau în apele sale teritoriale. Cererea a fost trimisă Ministerului Apărării din Ucraina.

Solicitarea a fost determinată de numărul tot mai mare de incidente, inclusiv prăbușirea unei drone ucrainene într-o clădire rezidențială din Galați, în urma căreia două persoane au fost rănite”, scrie Komsomolskaia Pravda.

Publicația Vedomosti a prezentat, de asemenea, informații incomplete despre cele trei pătrunderi ilegale în spațiul aerian românesc, inducând subtil ideea că dronele prăbușite ar fi de proveninență ucraineană. În același context, jurnaliștii ruși reamintesc de incidentul din luna iulie, când o dronă marină a explodat în portul Constanța, încercând astfel să creeze o falsă legătură între evenimente, notează Gândul.ro.

O ambarcațiune fără pilot aparținând Ucrainei a explodat în portul Constanța, România. Pe 7 iulie, Președintele [României] a anunțat că drona care a explodat făcea parte dintr-un grup de patru drone navale ucrainene încărcate cu explozibili care pierduseră controlul”., scriu jurnaliștii de la Vedomosti.

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