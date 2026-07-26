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Mădălina Crețan, mărturisiri emoționante despre cea mai grea discuție purtată cu fiica sa. Cum i-a explicat lui Iris ce s-a întâmplat cu Nosfe

De: Raluca Bădică 26/07/2026 | 17:14
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„Nu am mințit-o niciodată.” Sunt cuvintele prin care Mădălina Crețan descrie felul în care a ales să-și crească fiica după moartea lui Nosfe. Invitată alături de Iris în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, aceasta povestește cum i-a explicat copilului, cu sinceritate, ce s-a întâmplat cu tatăl ei. În același timp, vorbește și despre rolul important pe care Lu-K, membru al trupei Șatra B.E.N.Z., îl are astăzi în viața lui Iris, mărturisind că a rămas alături de ele și a devenit parte din familie.

Mădălina Crețan este și rămâne un exemplu pentru multe femei. Deși a trecut prin una dintre cele mai grele încercări ale vieții, a găsit puterea să se ridice, așa cum a putut și cât de repede a fost posibil, din respect și din dragoste pentru fiica ei. Recunoaște că nu și-a putut plânge durerea atât de mult pe cât și-ar fi dorit, pentru că avea un copil de crescut. În schimb, a ales să ceară ajutor, apelând atât la sprijinul terapeuților, cât și la cel al oamenilor apropiați.

„Nu am mințit-o pe Iris. Am avut grijă să vorbim despre lucruri fix așa cum sunt.”

Iris a înțeles de la o vârstă fragedă că suferința nu trebuie ascunsă. Așa cum chiar ea a spus, atunci când bagi durerea sub preș, mormanul devine tot mai mare, iar la un moment dat poate să explodeze. Întregul interviu poate fi urmărit pe canalul de YouTube CANCAN, de la ora 18:00. Veți avea parte de momente emoționante, dar și de mici surprize pregătite de Lu-K.

Iris și Mădălina Crețan, împreună în platoul Cancan Exclusiv
Iris și Mădălina Crețan, împreună în platoul Cancan Exclusiv

CANCAN: Pentru amândouă a fost un moment groaznic. Cum ai gestionat? Cum te-ai întărit? Aveai un copil căruia trebuia să-i explici ce s-a întâmplat.

Mădălina Creţan: Noi două ne tragem dintr-o familie cu multă spiritualitate și multă credință în Dumnezeu. În contextul respectiv, noi nu ne-am prea ferit să spunem lucrurilor pe nume. Nu am mințit-o pe Iris. Am avut grijă să vorbim despre lucruri fix așa cum sunt, fără să fie nevoie să spunem minciuni. Am spus totul cu blândețe, cu toate tertipurile pe care le poți folosi într-o situație de genul, dar nu cu minciună. Minciuna este ceva… Așa cum a zis și Iris într-un video, atunci când bagi suferința sub preș, nu faci altceva decât să faci mormanul mai mare și, la final, să explodeze.

CANCAN: Este un copil matur, Iris?

Mădălina Creţan: Da. Mereu a fost.

CANCAN: Ai grijă de mami, Iris? O iei în brațe când este tristă?

Iris Creţan: Da.

Mădălina Creţan: Este sprijinul meu, dar mai mult o bucurie. Îmi face desene, îmi scrie bilețele. Îmi face și surprize, complotează cu mama. Anul acesta, la cei 40 de ani, mi-au cumpărat o șapcă cu România, iar mesajul a fost să o port atunci când Iris o să reprezinte România la campionate mondiale.

Deși are amintiri prețioase alături de tatăl ei, iar prezența lui va rămâne mereu în viața sa, Iris a dezvoltat în timp o legătură emoțională puternică și cu Lu-K. Acesta reprezintă astăzi o prezență masculină importantă în viața ei, fiind alături de ea ori de câte ori are nevoie și devenind parte din familia lor.

Lu-K, omul care a rămas alături de ele
Lu-K, omul care a rămas alături de ele

CANCAN: Ce este Lu-K pentru tine, Iris?

Iris Creţan: Un prieten bun. Nu știu cum să explic.

Lu-K, parte din familia lui Iris

CANCAN: Lu-K are un rol special în viața voastră acum, nu?

Mădălina Creţan: Lu-K a zis ce a zis acum, că o să fie alături de noi toată viața lui, și acum patru ani, când s-a întâmplat tragedia. În acești patru ani de zile nu s-a dezis deloc de ceea ce a zis. Este printre puținii oameni reali care au făcut afirmația asta atât de puternică și care s-au și ținut de ea. Relația lui cu Iris este foarte frumoasă. Iris, ultima oară când a vorbit despre asta, s-a emoționat și a început să plângă. Și de atunci cred că și-a pus o barieră. Pot să vorbesc, Iris, în numele tău? Dar nu plângi, plângem după.

Iris Creţan: Da, da.

Mădălina Creţan: Este o mare parte din masculinul din viața ei, atunci când și cum poate și el. Repet, are și el viața lui, dar mereu, când poate, este. Este parte din familie. Este mai familie decât toate familiile.

NU RATA: MĂDĂLINA CREȚAN SPUNE CUM A ÎNCEPUT, DE FAPT, POVESTEA CU NOSFE. ARTISTUL N-A AVUT NICIO ȘANSĂ LA ÎNCEPUT: „APROAPE CĂ ERA SĂ-MI IAU BĂTAIE”

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