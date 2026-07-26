Andrei Rotaru s-a răzgândit după ce și-a declarat, din nou, dragostea pentru Cristina! Mesajul tranșant transmis de fostul concurent Insula Iubirii

Atunci când vine vorba de fosta sa parteneră, Cristina Peter, Andrei Rotaru pare că nici el nu știe ce mai vrea. Dacă de curând îi făcea declarații de dragoste acesteia și spune că s-ar împăca în orice moment, acum pare că s-a răzgândit. Nu mai vrea să se întoarcă la Cristina. Mesajul tranșat transmis de fostul concurent Insula Iubirii.

Andrei și Cristina au participat în cadrul sezonului 8 Insula Iubirii. Aceștia nu au trecut testul, iar relația lor s-a destrămat. Au divorțat după filmări, însă ulterior au decis să își mai dea o nouă șansă. Pentru o perioadă a părut că totul merge bine, însă aceștia au ajuns în cele din urmă, din nou, la despărțire.

Andrei Rotaru s-a răzgândit după ce și-a declarat, din nou, dragostea pentru Cristina

În urmă cu doar câteva luni, la doi ani de la ultima împăcare, Andrei Rotaru și Cristina Petre anunțau că și-au spus, din nou, adio, de data aceasta despărțirea fiind definitivă. Decizia a fost luată de brunetă, care este sigură pe ea și nu pare să dea înapoi.

Pe de cealaltă parte, Andrei nu a părut la fel de împăcat cu despărțirea. Chiar în urmă cu doar câteva zile, fostul concurent Insula Iubirii își reafirma dragostea pentru fosta parteneră și mărturisea că este gata oricând de o împăcare. Însă, acum pare că s-a răzgândit iar.

Recent, Andrei a distribuit în mediul online mai multe postări în care se vorbește despre suferință și vindecare, însă una dintre acestea a atras atenția tuturor. Mai exact, în mesajul postat Andrei vorbește despre un proces de vindecare, ce îl va ajuta să nu se mai întoarcă niciodată la fosta relație

„Nu mă vindec ca să mă întorc. Mă vindec ca să nu mai revin vreodată”, a fost mesajul distribuit de Andrei Rotaru.

Complicat par să fie căile iubirii, mai ales în ceea ce îl privește pe Andrei. În curând, acesta, dar și fosta sa parteneră, vor apărea în cadrul Insula Iubirii – Reuniuni, acolo unde vor clarifica mult mai bine tot ce s-a întâmplat între ei după experiența din Thailanda. Rămâne de văzut dacă mai există loc de o nouă împăcare între cei doi sau nu.

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Foto: Instagram