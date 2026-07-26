Acasă » Știri » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – luni, 27 iulie, de la ora 18.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – luni, 27 iulie, de la ora 18.00

De: Alina Drăgan 26/07/2026 | 14:23
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - luni, 27 iulie, de la ora 18.00
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți bani primește un pilot de avion F-16 în România. Diferențele uriașe dintre țara noastră și celelalte țări
Știri
Câți bani primește un pilot de avion F-16 în România. Diferențele uriașe dintre țara noastră și celelalte țări
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion…
Sute de susținători l-au așteptat pe Călin Georgescu la Târgul de la Călugăreni. Ce mesaj le-a transmis
Mediafax
Sute de susținători l-au așteptat pe Călin Georgescu la Târgul de la Călugăreni....
Mesaj Ro-Alert emis în județul Tulcea, din cauza dronelor: „Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă”
Gandul.ro
Mesaj Ro-Alert emis în județul Tulcea, din cauza dronelor: „Adăpostiţi-vă în beciuri sau...
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Prosport.ro
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
„Imaginile au confirmat zvonul”. Ferran Torres și Marcos Llorente au încins atmosfera pe iaht, cu gesturi romantice
Adevarul
„Imaginile au confirmat zvonul”. Ferran Torres și Marcos Llorente au încins atmosfera pe...
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești
Digi24
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească...
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Locul din Grecia unde Carmen Brumă a plecat în vacanță: „Merită cei 1000 de km parcurși?”
Click.ro
Locul din Grecia unde Carmen Brumă a plecat în vacanță: „Merită cei 1000 de km...
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în mijloace de război electronic
Digi 24
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în...
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina până la sfârșitul zilei”
Digi24
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina...
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a plecat pe roți după atac
Promotor.ro
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a...
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
“Facebook Verified”, o nouă funcție gratuită pentru utilizatorii Facebook
go4it.ro
“Facebook Verified”, o nouă funcție gratuită pentru utilizatorii Facebook
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva mai ciudat?
Descopera.ro
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva...
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Go4Games
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Mesaj Ro-Alert emis în județul Tulcea, din cauza dronelor: „Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă”
Gandul.ro
Mesaj Ro-Alert emis în județul Tulcea, din cauza dronelor: „Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, în slip și „împachetat” în nămol la piscină. CANCAN a deschis arhiva de aur! Imaginile ...
Gigi Becali, în slip și „împachetat” în nămol la piscină. CANCAN a deschis arhiva de aur! Imaginile care făceau senzație pe prima pagină în 2007
Câți bani primește un pilot de avion F-16 în România. Diferențele uriașe dintre țara noastră ...
Câți bani primește un pilot de avion F-16 în România. Diferențele uriașe dintre țara noastră și celelalte țări
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Alertă ANM! Cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru numeroase județe. Ce zone sunt afectate
Alertă ANM! Cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru numeroase județe. Ce zone sunt afectate
Ambasadorul Rusiei în România, chemat la MAE. A treia dronă doborâtă în România
Ambasadorul Rusiei în România, chemat la MAE. A treia dronă doborâtă în România
Zodia care își găsește marea iubire la final de iulie, potrivit lui Neti Sandu: „Întâlniți pe ...
Zodia care își găsește marea iubire la final de iulie, potrivit lui Neti Sandu: „Întâlniți pe cineva”
Vezi toate știrile