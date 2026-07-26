Alertă ANM! Cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru numeroase județe. Ce zone sunt afectate

După câteva zile cu temperaturi neobișnuit de scăzute pentru finalul lunii iulie, canicula revine treptat în România. Însă, deși valorile termice o să crească, fenomenele de instabilitate atmosferică rămân prezente în aproape jumătate de țară. ANM a emis o avertizare cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru numeroase județe. Ce zone sunt vizate?

Începând de duminică, 26 iulie, temperaturile încep să crească în toate regiunile. Maximele vor fi cuprinse între 24-25 de grade în estul Transilvaniei și aproximativ 32 de grade în Crișana, Banat și sud-vestul Olteniei. Însă, mai bine de jumătate din țară nu scapă de ploile torențiale. ANM a emis o nouă avertizare meteo.

Cod galben de ploi torențiale și vijelii

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ. Avertizarea este valabilă în intervalul 27 iulie, ora 12 – 27 iulie, ora 22 și vizează Maramureșul, Crișana, Banatul, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei.

„Luni (27 iulie) în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei precum și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului”, anunță meteorologii.

De asemenea, pentru zilele de luni, 27 iulie, și marți, 28 iulie, ANM a emis și o avertizare cod galben de vijelii. Avertizarea este valabilă în intervalul 27 iulie, ora 22 – 28 iulie, ora 10 și vizează Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni.

„În noaptea de luni spre marți (27 / 28 iulie) vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni, cu viteze de 70…80 km/h, iar la altitudini mari vor fi rafale de peste 90…100 km/h. Intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h vor fi în primele ore ale intervalului și în estul Moldovei”, mai spun specialiștii.

CITEȘTE ȘI:

Prognoza meteo azi, 26 iulie 2026. Vești bune pentru români! După răcoare, vremea se încălzește rapid. Unde va fi cel mai cald

Alertă pentru românii aflați în Grecia! Cod roșu de furtuni violente, grindină și vijelii în Halkidiki și Salonic